Pop Smoke: le nouvel album posthume, Shoot For the Stars, Aim For the Moon est enfin disponible

Plusieurs mois de la mort du rappeur, l’album est maintenant enfin disponible. Le rappeur a achevé la conception de cet album avant de mourir. Son collaborateur Steven Victor a réalisé la finalisation pour la sortie de son projet.

POP SMOKE – SHOOT FOR THE STARS, AIM FOR THE MOON



FINAL COVER ART AND TRACKLIST pic.twitter.com/V8zBA3ROtd — Pop Smoke Fan Page (@MeetTheWoo2) July 3, 2020

Découvrez le nouvel album Shoot for the Stars Aim for the Moon.

The new posthumous album from Pop Smoke is here.

Listen to ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’ now.https://t.co/zbWgVx9wDZ pic.twitter.com/5KZTO9fELz July 3, 2020

Le rappeur américain balance son nouvel album musical Shoot for the Stars Aim for the Moon, une collaboration avec Quavo, 50 Cent, DaBaby, Future, Lil Baby, Swae Lee, Tyga, Karol G, Lil Tjay ainsi que plusieurs autres artistes. La sortie de ce nouvel album initialement prévue au 12 juin sera finalement disponible pour ce vendredi 3 juillet 2020. L’album contient également une pochette différente de celle de l’album Virgil Abloh. Ceci, conçu par Ryder Ripps, est révélé 5 mois après l’assassinat de Pop Smoke. Son dernier album était la mixtape Meet the Woo 2 composée de 13 morceaux sortis le 7 février 2020, 12 jours avant sa mort. Il n’est plus de ce monde, mais ses collaborateurs donnent tout pour que sa musique reste.