Pokémon, L’île d’Armure : tous les nouveaux Pokémons d’Épée et Bouclier

Les joueurs de « Pokémon, L’île d’Armure » seront certainement ravis des nouveautés que va apporter la mise à jour DLC de leur jeu favori. Avec l’introduction de nouvelles créatures de ce monde fantastique, on vous livre tous les nouveaux Pokémons d’Épée et Bouclier.

La première phase d’extension de Pokémon : Épée et Bouclier vient d’arriver. Cette mise à jour DLC permet se rendre dans une zone complètement sauvage. Et bien sûr, un nouveau Monde est toujours synonyme de nouvelles créatures dans cette aventure. Cette extension va d’abord permettre de remettre au goût du jour les défis à relever par les amateurs du jeu. Autant dire qu’il y aura effectivement des parties à remporter et, plus précisément dix récents Pokémons à affronter et à capturer dans le Pokédex d’Épée et Bouclier.

Pokémon, L’île d’Armure : 200 anciens Pokémons des jeux précédents

Pour certains joueurs, « Pokémon : Épée et Bouclier » sera l’occasion de profiter de la variété du Gameplay qu’il apportera avec lui. Pour d’autres, l’extension permettra surtout de retrouver les anciens Pokémons des versions précédentes du jeu. On compte donc un ensemble de 200 vieilles créatures qu’on n’a jusqu’ici pas encore trouvé dans cette version, par le biais des deux DLC. Cela dit, les fans des légendaires Mewtwo, Blastoise, Luxray ou encore Yveltal seront certainement ravis.

Toutefois, ils doivent d’abord s’approprier de nouvelles zones de l’extension avant de les revoir. Évitant l’achat du DLC, leur transfert via les jeux précédents est autrement une possibilité. Quoi qu’il en soit, les développeurs de la mise à jour de l’île solidaire d’Armure ont aussi prévu une autre découverte passionnante, notamment les nouvelles apparences sous Gigantamax de Blastoise et Venusaur à l’issue de leur fusion entre l’ancienne et la nouvelle version.

Pokémon, L’île d’Armure : les 10 nouveaux Pokémon

Alors que Kubfu et Urshifu y sont les « Légendaires », Zarude et Slowbro galicien sont respectivement de nouveaux Pokémon « Mythique » et Pokémon « Galicien ». Quant aux « Gigantamax », il y aura G-Max Venusaur, G-Max Blastoise, G-Max Rillaboom, G-Max Cinderace, G-Max Inteleon et G-Max Urshifu. La première d’entre elles est évidemment la vedette d’Épée et Bouclier puisqu’elle tient un rôle fondamental et évoluera sous deux formes différentes. Avec son style de combat à la noirceur et à l’eau, le Pokémon aura en effet la possibilité d’affronter les autres créatures selon ses nouvelles apparences Gigantamax.