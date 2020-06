Hyundai Creta Diesel vendant plus que de l’essence Creta et de l’essence Turbo

De plus en plus d’acheteurs préfèrent le diesel Hyundai Creta aux versions essence et turbo essence. Nous en évaluons la raison!

Hyundai Creta est la voiture la plus vendue de mai 2020, battant des marques comme Maruti Baleno, WagonR et même la Grand i10. Le SUV nouvelle génération a été lancé quelques jours avant le début du verrouillage et depuis, il a enregistré plus de 30 000 réservations. Les livraisons de la nouvelle Creta ont commencé il y a quelques semaines.

Hyundai a révélé qu’il y avait une réponse élevée reçue pour la Creta parmi tous leurs autres modèles. Sur le total des ventes réalisées sur la Creta, 55% proviennent de variantes diesel. Les 45% restants des ventes totales sont accrédités pour les modèles à essence, dont une très petite fraction va aux unités à essence turbo.

Les normes d’émissions BS6 ont fait des ravages sur les moteurs diesel et de nombreux constructeurs déploient désormais uniquement des voitures à essence. Alors que les experts disent que la demande de diesel est toujours faible, les résultats avec Creta sont à l’opposé. Il est certainement bon de savoir que la demande de moteurs diesel n’est pas en baisse et est en fait, augmentant progressivement.

Mettant de côté tous les mythes, les moteurs diesel sont en fait meilleurs en termes de kilométrage, de couple et d’utilisation quotidienne. Ils sont plus économes en carburant que les moteurs à essence. Les moteurs diesel sont plus puissants et sont plus utiles lors de la conduite tout-terrain et sur des routes de montagne. Ils pourraient être plus coûteux à acheter, mais le coût quotidien diminue finalement.

Hyundai Creta obtient un nouveau moteur turbo diesel de 1,5 litre des Seltos. Le moteur conforme BS6 produit 115 ch et 255 Nm de couple de pointe, tandis qu’il est couplé à un MT à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses AT. Le kilométrage de Creta diesel revendiqué par l’ARAI est de 21,4 kmpl, ce qui est beaucoup plus élevé que 16,8 kmpl qui sont offerts par les moteurs à essence et turbo.

Les prix de Creta commencent à Rs 9,89 Lakhs allant jusqu’à 16,15 Lakhs pour les variantes essence. Les variantes diesel sont au prix de Rs 9,99 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs. Les variantes d’essence turbo sont au prix de Rs 16,16 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs (tous les prix hors showroom Delhi).