Poco F2 Pro avec prise en charge 5G, lancement du SoC Snapdragon 865 avec un prix de départ de 499,99 $

Hier, la sous-marque de Xiaomi, Poco, a lancé le nouveau Poco F2 Pro, la version renommée du Redmi K30 Pro original qui a été lancé en Chine en mars de cette année. Le nouveau Poco F2 dispose d’une caméra arrière quadruple, y compris une caméra selfie pop-up pour prendre des selfies. Le Poco F2 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 6 Go 128 Go et 8 Go + 256 Go de RAM et des options de stockage.

Le nouveau Poco F2 Pro prend en charge la double SIM et fonctionne sur MIUI pour Poco, basé sur Android 10. Le téléphone comprend la technologie de refroidissement liquide 2.0 pour des jeux fluides, une batterie de 4700 mAh avec un support de charge rapide de 30 W. Le Poco F2 dispose d’un écran AMOLED HDR10 Full HD de 6,67 pouces (1080 × 2400).

Le téléphone est également livré avec un support réseau 5G avec Wi-Fi 6, Super Bluetooth, stockage UFS 3.1, NFC, USB Type-C et une prise casque 3,5 mm.

Côté caméra, le Poco F2 arbore une configuration de caméra arrière quadruple comprenant un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un tireur télémacro de 5 mégapixels, un vivaneau grand angle de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le téléphone dispose également d’un appareil photo selfie pop-up de 20 mégapixels.

Poco F2 Prix ​​et Disponibilité

Le nouveau Poco F2 sera disponible en quatre couleurs, Cyber ​​Grey, Electric Purple, Neon Blue, Phantom White à partir d’aujourd’hui dans le monde entier via Gearbest et AliExpress, au prix de 499,99 $ (environ Rs. 37,900) pour la variante de base. Alors que la variante 8 Go + 256 Go coûtera 599 euros (environ 50 000 roupies).

Notamment, il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité du Poco F2 India.