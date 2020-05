Robert Downey Jr.produit la production de Netflix Show – / Film

Robert Downey Jr. et sa société de production Team Downey se dirigent vers Netflix.

Downey Jr. et sa femme et partenaire de production Susan Downey sont prêts à produire une adaptation en direct de Sweet Tooth, une série de bandes dessinées Vertigo sur des hybrides humains / animaux se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Jim Mickle, qui est derrière des émissions comme Hap et Leonard et des films comme À l’ombre de la lune, sera directeur et co-showrunner aux côtés de Beth Schwartz (Le CW La Flèche). Obtenez tous les détails ci-dessous.



Émission de télévision Sweet Tooth

Netflix a annoncé qu’un Sweet Tooth Une série télévisée est en préparation et comprendra huit épisodes d’une heure. Le spectacle, qui était autrefois destiné à Hulu avant de trouver sa maison à Netflix, est basé sur la bande dessinée de l’auteur / artiste Jeff Lemire, qui est devenu l’un des auteurs de bandes dessinées les plus acclamés et les plus accomplis qui travaillent aujourd’hui. Pour nous, un Ce qui est le plus fascinant à propos de cette nouvelle, c’est que la bande dessinée de Lemire est une narration assez sombre – ce qui est loin de la façon dont Netflix décrit le ton de cette adaptation. Voici comment ils caractérisent l’émission:

Sweet Tooth est le large attrait, l’aventure familiale et de livre de contes de Gus – en partie cerf, en partie garçon – qui quitte sa maison dans la forêt pour trouver le monde extérieur ravagé par un événement cataclysmique. Il rejoint une famille hétéroclite d’hybrides humains et animaux-enfants comme lui à la recherche de réponses sur ce nouveau monde et le mystère derrière ses origines hybrides.

Le casting comprend: Christian Convery (Beau garçon, Tiger Rising, jouant avec le feu), Nonso Anozie (La laverie, zoo, Le Trône de Fer), Adeel Akhtar (Les Misérables [TV series], Victoria & Abdul, le Gros Malade) et Will Forte (le Dernier Homme sur terre, Saturday Night Live), avec James Brolin (La vie en morceaux, Amityville Horror, Westworld) comme voix du narrateur.

Sur la base de leurs travaux antérieurs, les co-animateurs Jim Mickle et Beth Schwartz semblent se compléter bien ici. Mickle a un peu une séquence sombre, comme on le voit dans des films comme Froid en juillet et Stake Land, afin qu’il puisse apporter un soupçon du bord qui est présent dans la bande dessinée originale. Et Schwartz, qui a des crédits sur Hart of Dixie et DC’s Legends of Tomorrow, devrait être en mesure de fournir un peu de légèreté et de cœur aux personnages, en arrondissant les choses dans cette zone familiale que Netflix espère atteindre.

Lemire ne semble pas impliqué dans la série, mais il a laissé entendre aujourd’hui qu’un nouveau Sweet Tooth la bande dessinée est en préparation:

C’est en train de se reproduire… cette friandise que vous aimiez va revenir avec style. @DCComics pic.twitter.com/9vLDA27W5C – Jeff Lemire (@JeffLemire) 12 mai 2020

