Télécharger la saison 2: Amazon ramène la série Sci-Fi pour les fans

– Publicité –



Télécharger la saison 2: Upload est la plus récente comédie romantique de science-fiction du créateur Greg Daniels, mieux connu comme l’un des créateurs de The Office et Parks & Recreation. Le spectacle tourne autour de deux personnes: Nathan (Robbie Amell), un codeur hotshot qui meurt dans des circonstances mystérieuses; et Nora (Andy Allo), le support technique personnel de Nathan à Lakeview, la simulation virtuelle de l’après-vie détenue et exploitée par le géant de la technologie Horizen.

Téléchargez le récapitulatif de la saison 2

À la fin de la saison 1 de téléchargement, Nathan rétrograde son compte (payé par son ex-petite amie Ingrid, jouée par Allegra Edwards) vers la version gratuite, devenant l’un des deux concerts – les résidents de Lakeview de niveau inférieur qui ne peuvent s’offrir que deux gratuits gigaoctets de données par mois.

– Publicité –

Dans le monde réel, Nora échappe de justesse à une tentative de meurtre par un tueur à gages, probablement payé par les mêmes personnes qui ont tué Nathan. Elle avoue ensuite à un Nathan gelé qu’elle l’aime avant de se rendre dans un endroit isolé de la montagne où elle sera en sécurité mais aussi coupée de la technologie – y compris Nathan.

Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’Ingrid rend visite à Nathan (le réveillant brièvement de son gel), elle lui dit qu’elle est partie et qu’elle est décédée volontairement pour être «téléchargée» sur Lakeview. Voilà la comédie de Upload en bref: la seule chose pire que d’être mort est d’être mort avec quelqu’un avec qui vous avez essayé de rompre.

Voici en quoi consiste l’intrigue de Upload!

Le spectacle est bien en avance dans le temps en 2033 lorsque tous les gens peuvent télécharger leur conscience une vie après la mort virtuelle lorsqu’ils meurent tous.

Le spectacle met tout le projecteur sur le personnage, Nathan (rôle de Robbie Amell), qui est gravement blessé dans un accident de voiture, mais prend ensuite une décision hâtive de se faire envoyer dans la vie luxueuse de la famille de sa petite amie.

Voici ce que Daniels a à dire sur ce nouveau spectacle!

Son nom est Ingrid (Le rôle d’Allegra Edwards). Une fois arrivé à cet endroit, il commence à développer un lien avec Nora (le personnage d’Andy Allo). Nora est l’ange du service client qui est chargé de s’occuper de lui.

Le fournisseur de services de streaming a repris ce nouvel épisode de la série de Greg Daniels.

Daniels a partagé: «Je suis ravi de continuer une excellente relation avec Amazon Studios et ce merveilleux casting et de découvrir ce qui se passe à côté de Nora et Nathan et Ingrid et leur monde 2033. Avec cette nouvelle, je peux arrêter de dessiner mes flipbooks de la saison deux. »

Où puis-je regarder la bande-annonce pour télécharger la saison 2?

Il n’y a actuellement aucune bande-annonce pour prévisualiser le téléchargement de la saison 2. Vous pouvez en attendre un environ un mois avant la date de sortie de la saison 2, bien que nous puissions obtenir des images en coulisses une fois le tournage commencé.

– Publicité –