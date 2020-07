Plus de 3000 joueurs ont réussi à relever le défi No Tilt 20 victoires dans Clash Royale

in

La première étape pour le 50 000 $ No Tilt Clash Royale Le championnat du monde, qui obligeait les joueurs à relever le défi des 20 victoires en jeu pour se rendre au tour suivant, est terminé.

Selon Clash Royale Site Web Analytics, Royale API, 3 154 joueurs ont réussi à se qualifier pour la deuxième étape de la compétition. L’API n’a pu suivre que 2 805 de ces joueurs.

De l’Est, 650 joueurs se sont qualifiés tandis que 1 405 l’ont fait de l’Ouest. Les régions de 750 autres sont inconnues. La majorité de ceux qui ont pu être suivis venaient du Japon, suivi du Mexique puis des États-Unis

Plus de 3000 joueurs ont terminé le 20 Win Challenge et peuvent rejoindre la prochaine étape du championnat du monde @NoTiltGG. Voici quelques statistiques des gagnants qui ont été suivis sur notre site Web: pic.twitter.com/MQZeB2jDEX – RoyaleAPI News (@RoyaleAPI_News) 29 juillet 2020

Les joueurs s’affronteront désormais dans la tranche de qualification, qui se jouera du 30 juillet au 14 août pour les deux régions, l’Est et l’Ouest. Chaque région comportera huit crochets, les gagnants se qualifiant pour la phase de groupes. No Tilt a révélé le calendrier des flux pour la tranche de qualification aujourd’hui.

Le programme de diffusion #NTWC Stage 2 est ici! 🎉 Si vous êtes passé à cette étape, n’oubliez pas de vous inscrire 💪 Préparez-vous! 📆– Le programme de diffusion de la deuxième phase est arrivé! #NTWC 🎉 Si vous êtes qualifié pour cette étape, n’oubliez pas de vous inscrire 💪 Préparez-vous! 📆 👑 @ClashRoyale pic.twitter.com/jpuxkS278u – No Tilt (@NoTiltGG) 29 juillet 2020

La phase de groupes aura lieu du 16 au 22 août. Les huit joueurs des deux régions s’affronteront dans un tournoi à la ronde, les quatre meilleurs se qualifiant pour les séries éliminatoires.

Les éliminatoires se joueront le 23 août. Ce sera la seule étape où les joueurs de l’Est et de l’Ouest s’affronteront pour le titre de Champion du Monde No Tilt et une cagnotte de 50 000 $. Il comportera un support à élimination unique.

