Service Internet Spectrum en panne dans plusieurs endroits, y compris Los Angeles

Des milliers de clients de Spectrum ont perdu l’accès à Internet tôt mercredi soir en raison de la panne du service dans plusieurs sites américains, notamment dans le sud de la Californie.

Selon le site Web Outagealert, les services Spectrum ont été interrompus vers 18 h 46, heure du Pacifique, et les pannes se sont poursuivies à 7 h 45. À 19h28, Spectrum a déclaré sur Twitter qu’il est conscient du problème et qu’il enquête.

«Nous sommes conscients d’une panne affectant plusieurs zones de service et nous vous remercions de votre patience pendant que nous enquêtons», a déclaré la société.

Lire aussi: Spectrum retarde la première de la saison 2 de « LA’s Finest » au milieu des manifestations policières

La portée des pannes est connue avec précision, mais une carte de Downdetector.com a montré une forte concentration de pannes dans le sud de la Californie, avec des pannes plus petites mais toujours importantes signalées en Floride, au centre du Texas, dans la région de la baie de San Francisco, à Seattle, dans les Carolines. et le grand New York, entre autres.

Sur les réseaux sociaux, alors que les plaintes provenaient principalement d’utilisateurs du sud de la Californie, des personnes d’autres régions touchées se sont également jointes. Les tentatives de contact avec Spectrum ont échoué; et un message automatisé a déclaré vers 19 h 45 que le système est trop surchargé pour prendre des appels pour le moment.

Cependant, les pannes n’ont pas affecté tous les utilisateurs d’une zone donnée. TheWrap peut confirmer qu’au moins un membre du personnel vivant à Koreatown, Los Angeles, a été mis hors ligne pendant au moins 30 minutes, après quoi le service n’a été que partiellement rétabli. Un autre habitant dans le même quartier n’a connu aucune panne.