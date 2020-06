Plunderer Episode 23: Date de sortie et aperçu. Avertissement Spoilers inclus !!

Dans The Plunderer, Doan tourmente encore Hina, Pele et d’autres en utilisant ses commandes de gravité après avoir découvert que Hina avait un bulletin de vote. Hina tient Doan pour que Lynn puisse amener Licht à épargner Hina et d’autres. Lynn découvre comment monter un poney et fuir Doan, qui a entendu Hinna dire que Licht était encore en vie, puis il a choisi de rester assis pour que Licht les abatte aux côtés de Licht.

Dans cet article, nous allons jeter un œil à la date de sortie de l’épisode 23 de Plunderer et aux aperçus des prochains épisodes de l’anime. Notez que ce post peut contenir des spoilers sur les épisodes à venir de l’anime. Donc, si vous ne vous souciez pas des spoilers, il est plus intelligent de continuer avec l’alerte. Examinez nos dernières mises à jour ci-dessous.

Plunderer Episode 23 Date de sortie et mises à jour

L’épisode 23 de Plunderer sortira le jeudi 18 juin 2020 à 1 h 05 JST. Les nouveaux épisodes sont généralement publiés chaque jeudi, donc pour obtenir l’épisode lors de sa sortie, vous devez évaluer les contrastes temporels car l’heure enregistrée ici est en heure standard japonaise.

Déjà sur Plunderer Episode 22

Lynn trouve comment arriver là où se trouve Licht; elle essaie de le réveiller car il est encore inconscient. Lynn présente ses excuses à Hina, qui n’est pas là et embrasse Licht pour qu’il se réveille; mais cela n’a pas fonctionné, alors elle tombe excessivement inconsciente à cause de la perte de sang provoquée par les blessures de Doan. Les résidents ont tendance à blesser Lynn et elle se réveille. Cependant, Litch n’a pas tenté de révéler à Litch ses sentiments, mais la résidente lui a dit que Licht était peut-être encore dans une virgule de 20 ans.

Les dames de la ville giflent Licht fois, grommelant qu’il ne peut pas rendre ses compagnons. Dans la première partie de la journée, Lynn a rendu confiance à Licht et elle a dit: «Je t’aime» sans se rendre compte que Litch vient de se réveiller et qu’il est derrière elle. Litch utilise son pouvoir de vitesse en tenant Lynn et court pour être Doan. Doan se lasse de s’arrêter et choisit d’exécuter Hina et d’autres.

Qu’est-il arrivé entre Litch et Hina

Litch arrive avec une grande force avant Doan et lui demande d’arrêter. Il révèle à Hina qu’il était terrifié de parler ou d’être avec lui car il est gêné d’avoir tué son père. Licht finit par avouer son affection à Hina. Ils s’embrassèrent. Litch a conseillé à Hina et à d’autres d’aller au bien-être, et il viendra après avoir remporté son combat contre Doan.

Hina a répondu qu’il gagnait la bataille, mais qu’il ne devait tuer personne. Les conflits de litch avec Doan et Schmelman remontent car Doan ne pouvait pas avoir le potentiel de succès. Sonohara s’est brusquement montré et a collaboré avec Doan, qui utilise des frappes substantielles pour attaquer Litch. En attendant, Schmelman est ébloui par le fait que Litch trouve un moyen de se battre avec un groupe d’étiquettes. Hina, Pele et Nana se cachent de près en récompensant Lynn, qui n’a pas encore entièrement récupéré.