L’affiche de la troisième partie de Drew Struzan Retour vers le futur obtient une sérigraphie – / Film

Si vous avez été dans une salle de cinéma aux États-Unis au cours d’une période allant des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, il y a de fortes chances que vous connaissiez au moins passivement le travail du légendaire affichiste. Drew Struzan. Ses affiches de films sont parmi les plus emblématiques de l’histoire, et au cours des dernières années, nos amis de la Bottleneck Gallery de New York se sont associés à lui pour traduire certaines de ses magnifiques peintures en sérigraphies.

Now Bottleneck est de retour avec une sérigraphie de l’affiche de Struzan pour le western de science-fiction de 1990 Retour vers le futur III. Ce serait cool en soi, mais ce qui est encore plus cool, c’est que le site vend également des copies des conceptions alternatives et inutilisées de Struzan pour l’affiche du film. Obtenez tous les détails ci-dessous.



Bottleneck Gallery et Vice Press se sont associés à Drew Struzan pour publier une édition limitée, une sérigraphie sous licence officielle de son travail sur le Retour vers le futur III affiche. Voici ce que dit la galerie:

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Drew, Vice Press et nos imprimeurs pour recréer la peinture originale de Drew sous forme de sérigraphie soigneusement assemblée. Nous avons pris toutes les mesures pour garantir que le travail de Drew reçoive le soin qu’il mérite lors du transfert entre les supports artistiques. Comme surprise spéciale, nous publions également une copie mettant en vedette le concept alternatif de Drew pour l’affiche du film Back to the Future Part III. Ce joyau rare d’une image n’a pas été choisi par le studio lors de la sortie originale du film, mais c’est un morceau de l’histoire de Retour vers le futur que nous sommes heureux d’apporter au présent!

Les tirages suivants seront en vente à partir de demain, 16 juin 2020, à 12 heures ET.

Retour vers le futur III par Drew Struzan

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 400 exemplaires

100 $ / Signé: 125 $

Co-publié avec Vice Press

Délai de livraison estimé: 4 à 6 semaines

Retour vers le futur Partie III – Variante par Drew Struzan

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 225 exemplaires

100 $ / Signé: 125 $

Co-publié avec Vice Press

Délai de livraison estimé: 4 à 6 semaines

Retour vers le futur III – Impression artistique par Drew Struzan Impression d’écran 24 x 36 pouces Edition signée et numérotée à la main de 175 exemplaires 200 $ Co-publié avec Vice Press

Délai de livraison estimé: 4 à 6 semaines

Retour vers le futur, partie III – Variante d’impression artistique par Drew Struzan Impression d’écran 24 x 36 pouces Édition de 125 exemplaires signée et numérotée à la main 200 $ Co-publié avec Vice Press

Délai de livraison estimé: 4 à 6 semaines Vous pouvez vous rendre sur BottleneckGallery.com demain pour acheter ces tirages.

