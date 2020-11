Plaques PS5 personnalisées déjà disponibles (mise à jour: Sony dit «  non  »)

Mise à jour, 2 novembre 2020 (15 h 45 HE): Il semble que Sony n’était pas trop satisfait de l’idée de plaques PS5 personnalisées. La société anciennement connue sous le nom de PlateStation (comme décrit ci-dessous) a annoncé que il ne vendra plus de plaques personnalisées pour la prochaine console. Dans un tweet, il dit que c’était le résultat direct du fait que Sony a abattu le marteau sur la base de «problèmes de brevets et de propriété intellectuelle».

PlateStation a maintenant rebaptisé «Personnaliser mes plaques» et offrira à la place des revêtements en peau de vinyle pour la PS5 et ses accessoires. Ce n’est pas aussi amusant que les plaques interchangeables personnalisées, mais au moins la société ne mourra pas à cause de cette dispute légale.

Si vous avez passé une commande pour un article PlateStation, vous bénéficierez d’un remboursement complet.

Article original, 23 octobre 2020 (13h00 HE): La PlayStation 5 n’est pas encore sortie, mais vous pouvez déjà acheter quelque chose pour personnaliser la console de nouvelle génération. Une société appelée PlateStation a dévoilé un ensemble de plaques personnalisées qui vous permettent d’ajouter une touche de couleur à l’extérieur normalement blanc de la PS5 (via Engadget). Les assiettes sont disponibles en quatre couleurs: chromatique, rouge cerise, bleu indigo et noir mat. Un seul ensemble vous coûtera 39,99 $.

en relation: Guide de l’acheteur PlayStation 5

L’installation est probablement aussi simple que de retirer les plaques blanches existantes de la PS5 et de mettre en place les nouvelles. Une chose à garder à l’esprit est que les plaques ne sont pas un accessoire officiel de Sony, il est donc probablement préférable d’attendre et d’entendre ce que les autres disent à leur sujet avant de payer les 40 $ qu’elles coûtent. Mais si vous avez envie de tenter votre chance maintenant, la société propose une politique de retour de 10 jours.

L’offre de PlateStation est probablement la première des nombreuses options de personnalisation que nous verrons pour la PS5. En fait, vous avez déjà des entreprises comme DBrand qui proposent des wraps personnalisés pour la console. Donc, si les assiettes ne vous plaisent pas, vous devriez avoir beaucoup d’autres options.