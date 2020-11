La configuration système requise pour Godfall fait allusion aux jeux PC de nouvelle génération exigeants

Franchement, c’est choquant. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai vu un jeu qui nécessite au minimum 12 Go de RAM ou un jeu qui exigeait une GTX 1060 (qui est encore un GPU moderne assez puissant) juste pour fonctionner. S’il est vrai que ni les exigences minimales ni recommandées ne vous obligeront à acheter les derniers et meilleurs GPU et processeurs, vous allez apparemment avoir besoin d’un PC de jeu qui n’a que quelques années « vieux » pour exécuter le jeu.

Ainsi sont GodfallLes spécifications d ‘un aperçu du type de PC dont vous aurez besoin pour au moins les prochaines années de jeu? Peut-être, mais certains pensent déjà que ces exigences ont plus à voir avec Godfallle port PC du futur du jeu.

Encore une fois, ce sont des exigences incroyablement élevées qui ont été révélées relativement tard par rapport à GodfallDate de sortie du 12 novembre pour PC et PS5. C’est déjà un peu mauvais signe lorsque les développeurs attendent si longtemps pour révéler leurs exigences système, mais lorsque les exigences elles-mêmes s’avèrent être aussi élevées, alors il semble juste de suggérer que le vrai problème est l’optimisation.

Un soutien supplémentaire de cette théorie peut être trouvé dans les spécifications de la PS5 elle-même. GodfallLes développeurs ont déclaré que le jeu prendrait en charge le gameplay 4K 60 FPS sur PS5, ce qui est étrange étant donné que la PS5 ne dispose «que» de 16 Go de RAM. Alors que le GPU, le processeur et l’architecture personnalisés de la PS5, qui ne nécessitent pas les ressources d’un système d’exploitation PC, le rendent plus puissant que le «recommandé» Godfall build, la différence n’explique pas entièrement les exigences minimales du jeu et les performances cibles.

Cela dit, des éléments de GodfallLes exigences de la société semblent être un signe avant-coureur des choses à venir. 12 Go de RAM et un SSD deviendront probablement des normes minimales pour les grands jeux PC dans un proche avenir. CyberpunkLes exigences en matière de PC suggèrent que vous n’aurez peut-être pas encore besoin de chercher un nouveau GPU, mais comme nous en avons parlé ailleurs, les capacités améliorées des consoles de nouvelle génération auront un impact sur les exigences minimales des jeux PC dans un proche avenir. Il faudra peut-être quelques années avant que votre PC ait besoin d’être aussi puissant qu’une console de nouvelle génération avant que vous ne vous sentiez en sécurité.

Partager : Tweet