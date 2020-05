Pirates des Caraïbes 6: le producteur du film fait le point sur la présence de Johnny Depp dans le film!

vidaXL Salon de jardin 6 pcs avec coussins Résine tressée Noir

Cet ensemble en résine tressée combine le style et la fonctionnalité. Il sera un point central dans le jardin ou sur le terrasse. Fait en résine tressée résistante aux intempéries, avec un cadre en acier enduit et des pieds en plastique, il est approprié pour une utilisation intérieure et extérieure.