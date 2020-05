CREATION # 1 lance la prochaine grande histoire de X-MEN

Crédits: Marvel Comics



Marvel Comics a annoncé X of Swords: Création # 1, qui lance le prochain grand crossover des X-Men X d’épées en septembre.

La couverture, vue ici, montre certains des mutants qui brandiront dix lames puissantes et porte le slogan « Levez vos épées … »

X of Swords: Création # 1 est écrit par X d’épées (prononcé « Ten of Swords ») les écrivains Jonathan Hickman et Tini Howard avec l’art et la couverture de Pepe Larraz.

Le rédacteur en chef de X-Men, Jordan D. White, a parlé à Newsarama de ce à quoi s’attendre de l’événement plus tôt cette année, l’appelant «l’histoire la plus folle des X-Men de tous les temps».