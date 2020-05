Pirates des Caraïbes 6 Date de sortie, distribution, intrigue

– Publicité –



Mises à jour de Pirates des Caraïbes 6: Maintenant, de ce pirate de franchise de The Caribbean: Dead Men Tell No Tales était le crash sur la voie du nom de la franchise et également une énorme base de fans. Selon Wikipedia, Pirates des Caraïbes est:

Le film a été très critiqué et a également été qualifié d’ignorant en termes de continuité et même de structure de l’intrigue. Mais, maintenant, les controverses tournent autour du personnage de Jack Sparrow, reviendra-t-il à la sixième partie du film?

Date de sortie de Pirates des Caraïbes 6

C’était avant la sortie de On Strange Sides que Disney avait annoncé le renouvellement à la fois de la cinquième et de la sixième partie du film. Jerry Bruckheimer a également confirmé que la franchise se dirigeait vers une autre version en septembre 2017.

Mais, en raison de la pandémie du virus corona, tout est fermé, même les grandes maisons de production sont fermées, nous ne nous attendons donc pas à la date de sortie de la sixième partie bientôt. Mais nous espérons que cela arrivera à leurs fans dès que possible.

Les acteurs de Pirates des Caraïbes 6

Maintenant, il y a un gros problème majeur et aussi une controverse en cours avec Johnny Depp et avec son ex-femme Amber Heard. Il est occupé avec d’autres choses avec sa femme et nous ne savons pas s’il viendra ou non dans la sixième partie du film.

Plus ou moins d’autres personnages importants de la franchise viendront pour leurs rôles respectifs dans la nouvelle partie du film.

L’intrigue de Pirates des Caraïbes 6

L’intrigue de la nouvelle partie du film n’a pas été révélée aux fans. La nouvelle officielle ou l’intrigue n’a pas été déclarée car nous ne savons toujours pas si Depp viendra et son rôle n’est pas non plus révélé aux fans de la série. C’est l’un des principaux problèmes, c’est pourquoi nous ne savons pas ce qui se passera dans l’avenir de cette prochaine partie du film.

