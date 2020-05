The Society Saison 2 Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de la société: La Société est une série dramatique pour adolescents mystère. Cette série aborde essentiellement tout ce qui concerne le drame pour adolescents. L’histoire tourne autour d’un groupe d’adolescents qui reviennent d’un voyage et se rendent compte que leur vie a changé maintenant. Le monde dont ils faisaient partie a complètement changé et tout a disparu. La première saison de la série a reçu des critiques positives des fans et des critiques. Maintenant, les fans attendent avec impatience la nouvelle saison de la série.

Ici, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison de la série.

Quelles sont les dates de sortie de The Society Season 2?

– Publicité –

La saison 2 de la Société est actuellement en phase de pré-production. La situation actuelle de la pandémie a mis le monde entier en pause et notre série n’est pas différente. On pouvait s’attendre à la sortie de la nouvelle saison d’ici la fin de cette année.

Qui fait partie du casting de The Society season 2?

L’ancien casting devrait reprendre dans la nouvelle saison de la série. L’ancienne saison a gagné une énorme base de fans. La liste comprend Kathryn Newton, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge et Gideon Adlon. On pouvait s’attendre à l’entrée de quelques nouveaux visages dans le show.

Quelle est l’intrigue et la bande-annonce de la saison 2 de The Society?

La production de la série n’est pas encore terminée. Il n’y a donc sans doute pas encore de bande-annonce. Cette saison à venir de The Society aura beaucoup plus de la saison précédente. L’émission est susceptible de montrer que Harry sauvera Allie à partir de la suite de la saison précédente. Il va y en avoir beaucoup dans la nouvelle saison.

Qui est M. Pfeiffer?

M. Pfeiffer est un personnage natif de la série et non le personnage principal. C’est sous les tours que le personnage reprendra ou non. Eh bien, nous devons attendre patiemment toute autre annonce ou déclaration officielle.

– Publicité –