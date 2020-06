Phil Gould dénonce les arbitres de la LNR pour la passe ratée de Tom Trbojevic

Le grand champion de la Ligue Phil Gould s’est déchargé sur les arbitres de la LNR pour se concentrer trop sur les essais qui pourraient être refusés en raison de décisions marginales à la suite de la maladresse de Tom Trbojevic ce week-end.

Les commentaires de Gould sont intervenus après un jeu controversé tard dans la défaite de Manly contre Parramatta, où un essai de dernière minute des Sea Eagles a été refusé en raison d’une passe de Trbojevic qui a été écartée avant que Rueben Garrick ne franchisse la ligne d’essai.

La LNR a par la suite admis que les Sea Eagles avaient été volés, le responsable du football de la ligue, Graham Annesley, admettant que c’était « incorrect ».

L’ancien entraîneur de Blues Origin n’était pas d’accord avec le fait que la décision prouvait que des arbitres vidéo devaient être ajoutés afin de juger les décisions de balle de ligne, mais a révélé son principal reproche avec les officiels dans le match d’aujourd’hui.

Tom Trbojevic et les Manly Sea Eagles sont restés incrédules après que l’essai de dernière minute ait été refusé (Getty)

« Il suffit d’enseigner les règles aux arbitres sanglants. Plus d’arbitres et plus d’arbitres vidéo », a déclaré Gould. 100% Footy.

«C’est un appel 50-50, cela arrive. Si cela arrivait dans la première minute, nous n’en parlerions pas.

« Ce que je dis à propos de nos arbitres, c’est qu’ils doivent sortir de cette habitude de chercher le pour cent de chance que ce soit un non-essai.

« Peu importe que ce soit une obstruction ou autre chose, c’est comme s’ils essayaient de trouver quelque chose que personne d’autre ne voit, ça me rend fou.

« Sur cette chance d’un pour cent que cela aurait pu être un non-essai, ils veulent trouver cette chose d’un pour cent, plutôt que de dire: » Si cela ressemble à un essai, c’est un essai « .

Le skipper viril Daly Cherry-Evans s’approche du juge de touche après la défaite déchirante (AAP)

« Si cela ressemble à un canard, marche comme un canard et sonne comme un canard, c’est un canard. »

Gould a poursuivi sa diatribe sur les arbitres, suggérant que les juges de touche étaient mal équipés pour le travail.

« Les pauvres gars sur la touche, ils ne sont pas prêts pour ça », a-t-il dit.

« Qu’est-ce qui pourrait lui faire penser que le ballon est sorti de la main? Je ne comprends tout simplement pas.

« Je ne comprends pas pourquoi ils recherchent ce petit (erreur), ce n’est pas la nature de la règle de toute façon.

« Cela a été accentué par le fait, qui devrait leur être enseigné, que Trbojevic est touché lorsqu’il passe, ce qui donne l’impression que le ballon flotte vers l’avant. »