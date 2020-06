Est-ce que Thor quittera MCU après Thor: Love and Thunder? Voici tous les détails à ce sujet !!

– – –

Thor est le premier personnage de Marvel à obtenir le quatrième film. De plus, la réalisatrice Taika Waititi a beaucoup promis.

Vous avez vu dans Avengers: Fin de partie, Thor a abandonné sa couronne et maintenant Valkyrie est le chef d’Asgard ou vous pouvez dire le petit nouvel Asgard. Vous à Thor: Ragnarok Asgard n’est plus mais Thor a créé un Asgard sur Terre. Il n’était là qu’après que les Avengers aient été vaincus par Thanos. À la fin de Avengers: Fin de partie, Thor est allé sur un vaisseau spatial avec le Star-lord, Drax, Nebula, Rocket Racoon et Groot. L’essentiel est que maintenant Thor perdra également le rôle de protecteur d’Asgard.

Est-ce que Thor quittera MCU après Thor: Love and Thunder?

Le réalisateur a révélé que Natalie Portman sera de retour dans le quatrième opus du film. Natalie Portman joue le personnage de Jane Foster. Elle était autrefois la petite amie de Thor, mais soudainement quelque chose s’est produit et elle n’a pas été vue dans Thor: Ragnarok. Donc, elle n’était que dans les deux premiers films de la franchise Thor.

Il est évident que son rôle sera élargi car elle va prendre le manteau du protecteur d’Asgard. Vous penserez que si Jane est la protectrice et Valkyrie est la règle, alors ce qui reste à Thor.

Il y a des chances que dans Thor: Love and Thunder, Thor enseigne et forme Jane et aide également Valkyrie à devenir un dirigeant.

Une fois que tout est terminé, Chris Hemsworth peut choisir d’autres films Marvel comme Robert Downey Jr et Chris Evans.

Ainsi, le film Thor: Love and Thunder ouvrira de nouvelles possibilités dans l’univers cinématographique Marvel. Comme Thor sortira et que de nouveaux personnages arriveront. Vous verrez tout un tas de nouveaux super-héros dans Avengers 5. Il adoptera certainement l’arc Secret Wars des bandes dessinées. Cela montre que Jane Foster aide les Avengers à sauver le multivers.

De plus, les réalisateurs, Anthony et Joe Russo adorent s’adapter à l’arc Secret Wars.

Et le titre de ce film peut être: –

Avengers: Secret Wars

