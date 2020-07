Phantasy Star Online 2: New Genesis est disponible sur PS4

SEGA l’a fait lors de la Xbox Showcase d’hier Phantasy Star Online 2: Nouvelle Genèse a annoncé une autre tentative pour enfin sortir le jeu. Curieusement, le MMORPG pour Xbox Series X apparaît, mais toujours sur cette génération sur PlayStation.

L’un des objectifs de Phantasy Star Online 2: Nouvelle Genèse est l’ultime Phantasy Star Online 2 à développer dans lequel les éléments éprouvés sont conservés, tandis que la conception du jeu, le gameplay et le moteur graphique sont complètement repensés dans tous les aspects.

«Nous travaillons très dur pour offrir aux joueurs une personnalisation sans précédent des personnages, des aventures sans limites et le meilleur jeu de rôle en ligne d’action qui sera disponible», a déclaré SEGA.

En plus de cela, le jeu contient toutes les histoires et le contenu, en particulier les combats épiques préférés des fans avec leur grand nombre d’adversaires. Les joueurs rejoignent une expédition de recherche appelée « Arks », qui fait partie d’une flotte de navires de croisière interplanétaires et explore différentes planètes. Visiter des lieux pour des missions se transforme toujours en une aventure fraîche et surprenante, comprenant des cartes générées automatiquement, des événements aléatoires et une fête multijoueur où jusqu’à 12 joueurs peuvent jouer en même temps.

Phantasy Star Online 2: Nouvelle Genèse sera publié en 2021.