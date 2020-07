Surface Duo passe par la certification Bluetooth, lancement imminent

Surface Duo de Microsoft reste le smartphone le plus attendu. Hier, Surface Duo est passée par FCC et maintenant le pliable à double écran est apparu sur la page de certification Bluetooth SIG, ce qui suggère qu’il pourrait être juste au coin de la rue.

Repéré par nous, Surface Duo sur la page de certification Bluetooth SIG porte Bluetooth 5.0 et le même numéro de modèle de la FCC. Cela signifie qu’il y a de très bonnes chances que le Surface Duo soit lancé en août ou en septembre.

Les principales fonctionnalités de Surface Duo ont déjà été divulguées en ligne, mais nous n’avons pas encore de prix qui pourrait probablement déterminer le succès de l’appareil. Nous avons entendu Microsoft dire que Surface Duo est de poche et qu’un écran mesure 4,8 mm d’épaisseur, ce qui devient 9,6 mm une fois plié.

Surface Duo est également livré avec deux écrans AMOLED de 5,6 pouces 1800 x 1350 avec un rapport hauteur / largeur de 4: 3. Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent travailler avec des écrans séparément ou sous la forme d’un écran unique de 8,3 pouces avec une lunette au milieu.

Fonctionnalités de Surface Duo

Surface Duo est susceptible d’inclure le processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de mémoire et des tailles de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go, mais ceux-ci ne sont pas officiellement confirmés. Nous pensons qu’il n’y aura pas de lecteur de carte SD ou d’autre stockage extensible

Il convient également de noter que le matériel à double écran aurait une batterie de 3640 mAh.

Comme d’habitude, la charge et la connectivité des données se feront via USB-C et il y aura un lecteur d’empreintes digitales quelque part sur le Surface Duo.

Selon des rapports précédents, Surface Duo est susceptible de manquer les fonctionnalités NFC pour les consommateurs, le chargement sans fil et la prise casque 3,5 mm.

Surface Duo exécute une version fortement peaufinée d’Android 10 avec Microsoft Launcher en plus. Microsoft a travaillé avec Google pour offrir l’accès aux applications Android standard via le Google Play Store.

Bien qu’il y ait un emplacement pour carte SIM pour la 4G, Evan Blass pense que le Surface Duo se dirige également vers AT&T aux États-Unis.

