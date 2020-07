Les koalas d’Australie pourraient être menacés d’extinction dans 30 ans, mais un organisme de bienfaisance les soigne

Alors qu’il s’allonge sur la table d’opération, Baz est distrait par une feuille d’eucalyptus alors qu’un vétérinaire s’occupe de ses blessures. Les pieds brûlés du jeune koala étaient déjà emmaillotés dans des bandages et il avait des brûlures aux mains, aux pieds, à la poitrine, au nez et aux oreilles.Depuis qu’il a été sauvé des incendies l’été dernier, Baz a été soigné par des volontaires à l’hôpital de Port Macquarie Koala le La côte est de l’Australie, mais il est l’un des plus chanceux, selon ceux qui sont en première ligne de la bataille pour sauver les marsupiaux australiens emblématiques.La newsletter i a coupé le bruit Quelques mois après qu’une série d’incendies de forêt a détruit de vastes étendues de forêt, un rapport a découvert que le koala pourrait faire face à l’extinction d’ici 30 ans.Protection des espècesL’avertissement d’une enquête parlementaire de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) n’est pas seulement un signe de la dévastation causée par l’été des feux de brousse. Il souligne également l’impact du rétrécissement des habitats alors que les développements agricoles, industriels et résidentiels empiètent sur la brousse le long de grandes parties de la côte est de l’Australie. La tendance s’intensifie depuis des décennies – mais selon les défenseurs de la nature de l’État australien le plus peuplé de Nouvelle-Galles du Sud, les arguments en faveur de la protection du koala sont maintenant plus forts que jamais.Sue Ashton, qui dirige l’hôpital des koalas de Port Macquarie, dit que les récents incendies se sont produits rapidement. – suivi du déclin de l’espèce. «Nous sortions d’une terrible sécheresse et nous perdions déjà beaucoup de koalas à cause de la déshydratation», dit-elle. En savoir plus Les derniers incendies en Australie: les animaux secourus font face à un avenir incertain avec des menaces de prédateurs après la destruction des habitats «Un grand nombre des brûlés que nous avons reçus après les incendies étaient déjà en mauvais état à cause de la sécheresse. Les incendies ont ensuite exacerbé cela. Sans aucun doute, la perte d’habitat va avoir un impact énorme sur le koala. S’ils n’ont pas de nourriture, ils ne peuvent pas survivre. »Plus de 600 des animaux sont morts dans les récents incendies près de Port Macquarie – une fraction des dizaines de milliers estimés qui ont péri en Australie l’été dernier. il n’y avait «que quelques zones maintenant de blocs d’habitat de koala significativement imbrûlés» dans l’État. «Nous avons perdu une telle étendue d’habitat du koala que je pense que nous pouvons dire, sans aucun doute, qu’il y aura un déclin continu des populations de koala à partir de maintenant», a-t-il déclaré. Habitat réduit La réduction de l’habitat peut accroître d’autres menaces auxquelles les animaux sont confrontés. , selon les écologistes. La chlamydia, qui est l’une des maladies les plus mortelles des koalas, se propage plus facilement au sein des populations confinées qui ne peuvent pas se déplacer entre les régions pour se reproduire. Les koalas s’aventurent de plus en plus dans les zones urbaines, vivant dans des parcs et des arbres dans les arrière-cours. En conséquence, plus d’entre eux sont heurtés par des voitures ou attaqués par des chiens. C’est un avertissement familier au défenseur de l’environnement Ian Morphett de Hawks Nest, à environ 130 miles au nord de Sydney. M. Morphett dit que le nombre d’observations de koala dans sa ville balnéaire est passé de 709 à 113 au cours de la dernière décennie.Baz a fait preuve d’un esprit résilient Alors que l’urbanisation a eu un impact dramatique, M. Morphett a déclaré qu’une règle autorisant les propriétaires à abattre des arbres à moins de 10 mètres de leurs propriétés – une mesure conçue pour prévenir les incendies – a également endommagé les habitats des koalas. «Nous avons perdu 20% de nos arbres dans la ville en six mois environ», a-t-il dit. Ces koalas repérés sont souvent dans des situations précaires. L’une, connue sous le nom de princesse, a été sauvée à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. «Nous l’avons vue courir sur la route le soir du Nouvel An», a-t-il déclaré. «Elle a créé un embouteillage.» En savoir plus Inondations en Australie: les fortes pluies consécutives aux incendies de brousse dévastateurs ont mis en danger les moyens de subsistance des agriculteurs M. Morphett dirige un groupe de soutien aux koalas qui fait pression sur le conseil local pour s’opposer aux projets de nouveau développement de logements qui, selon lui, détruiront un couloir de koala reliant son de la ville à une forêt voisine. Des restrictions strictes sur le développement font partie des 42 recommandations de l’enquête NSW. D’autres propositions incluent des agriculteurs payés pour protéger les arbres dans les zones avec des populations de koalas, le financement de plus d’installations de sauvetage et le développement de sanctuaires pour les animaux, y compris un «parc national du grand koala». La présidente de l’enquête, la députée Verte Cate Faehrmann, a déclaré qu’une «intervention urgente» était nécessaire pour sauver le koala. Le gouvernement de l’État n’a pas encore répondu aux recommandations. Le ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Kean, a défendu les dépenses publiques existantes – mais a également suggéré que davantage serait fait. « Les koalas sont un animal australien emblématique reconnu dans le monde entier et un trésor national que nous ferons tout notre possible pour protéger les générations futures », a-t-il déclaré. .L’attention internationale attirée sur le sort du koala après les incendies d’été a contribué aux efforts de rétablissement.Baz reçoit un traitement L’organisme de bienfaisance de Mme Ashton a reçu des millions de dollars en dons et envisage maintenant d’élever des animaux qui seront relâchés dans la nature.Baz en est un. de ceux qu’elle envisage d’utiliser dans le programme de sélection. Alors que le koala s’est remis de la plupart de ses blessures, il a définitivement perdu des griffes, qui ont été brûlées en bouts. En conséquence, il n’a pas pu survivre dans la nature car il est incapable de grimper sur de grands arbres, a déclaré Mme Ashton. » Esprit résilient » Au lieu de cela, il enroule ses membres autour de petites branches et essaie de se relever. C’est le signe d’un esprit résilient qui, selon Mme Ashton, était déjà évident lorsque la créature était sur la table d’opération. «Il était le seul koala que nous n’avions pas à anesthésier pour changer ses bandages. Tout ce que nous avions à faire était d’avoir quelqu’un là-bas pour le nourrir une feuille à la fois », dit-elle. « Il continuerait juste à manger pendant que nous pansions toutes ses blessures. » Quand on lui a demandé pourquoi Baz était capable de résister à la douleur alors que d’autres animaux avaient besoin de médicaments, Mme Ashton rit. « C’est juste un koala plutôt décontracté, je pense », dit-elle. «Tant qu’il est nourri, il est heureux.

