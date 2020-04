Peter V’landys sur Today, les diffuseurs ont dit de finaliser les plans

Le patron de la Commission ARL, Peter V’landys, a décrit aujourd’hui le « Jour J » pour la LNR, exhortant les deux diffuseurs du code, Nine et Foxtel, à se fixer un plan pour la saison 2020.

Hier, neuf ont publié une déclaration affirmant qu’il était « prématuré » de verrouiller le 28 mai comme date de retour du jeu, les négociations étant toujours en cours.

Un V’landys haussier a déclaré ce matin que la « procrastination » devait cesser.

« Nous avons deux diffuseurs différents, l’un a un point de vue différent de l’autre », a déclaré V’landys.

« C’est le jour J pour moi. Une décision sera prise quant à la durée de la saison. Nous respecterons nos obligations contractuelles envers les diffuseurs. Mais une décision doit être prise, je pense que la procrastination a pris assez de temps. Décisions sera fait aujourd’hui. «

Le patron d’ARLC a également affirmé que le jeu prenait un risque avec son retour proposé le 28 mai, malgré les experts en maladies infectieuses qualifiant également les plans de « prématurés ».

Le patron de la ligue a nié que son intention de continuer était due à sa propre nature têtue, soulignant plutôt les faits concernant l’infection.

« Ce sont les chiffres que nous avons toujours dit que nous devons fixer une date cible et si vous regardez les données et les faits, ne regardez pas l’émotion et la peur », a déclaré V’landys.

« Les faits sont les 12 derniers jours en Nouvelle-Galles du Sud, le taux d’infection a été inférieur à 1%. Ce sera le 14ème jour de 1% ou moins.

«Lorsque nous avons suspendu le jeu, le taux d’infection était de 25,5%. Les experts de la santé ont alors déclaré que nous pouvions jouer. La grande différence est qu’il est beaucoup plus sûr maintenant et qu’il sera en sécurité dans cinq semaines.

«Je mets au défi quiconque de nous dire que ce n’est pas sûr. Nous avons fait d’énormes recherches. Nous allons mettre en place d’énormes mesures de biosécurité pour protéger nos joueurs.

« Nos joueurs seront plus en sécurité dans notre système qu’ils ne le seraient dans la communauté. Les gens doivent cesser d’utiliser un langage alarmiste. »

V’landys a déclaré qu’il était au courant des commentaires du gouvernement du Queensland sur la proposition, déclarant « nous avons beaucoup de temps pour lui montrer notre plan et nous le lui enverrons aujourd’hui ».