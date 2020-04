Telltale Batman: la spéculation de la saison 3 éclate grâce à Facebook Makeover

Préparez-vous à une autre série de spéculations sur les jeux liés à Batman. Cette fois, cependant, cela n’a rien à voir avec le projet de Rocksteady ni avec le long bruit de WB Games Montréal. Grâce à une conception de profil mise à jour sur Facebook, Telltale Games se trouve à la pointe des dernières nouveautés sur Dark Knight. Hier, le studio a changé son image de couverture Facebook en une de Batman: l’ennemi intérieur, La deuxième saison de Telltale avec le Dark Knight en mettant l’accent sur le personnage Joker. Plus précisément, l’image en question est celle de Batman et Vigilante Joker de l’une des fins de la saison 2 en fonction des décisions des joueurs. Certains fans commencent naturellement à se demander si cela pourrait être une allumeuse de la saison 3.

Emre Kaya, écrivain de Geeks WorldWide, a repéré la refonte de Facebook de Telltale Games, puis a partagé la capture d’écran suivante sur Twitter:

La capture d’écran de Kaya montre la publication Facebook de Telltale sur le changement. L’image ci-dessous est une capture d’écran de la nouvelle couverture telle qu’elle apparaît sur le compte du studio au moment de l’écriture:

En réalité, un tel changement peut ne rien signifier. Après tout, la société de portefeuille LCG Entertainment a obtenu les droits de Batman lorsqu’elle a acheté et réformé Telltale Games l’année dernière. Peut-être que l’équipe veut juste que son image publique reflète mieux son catalogue? Pour le moment, on sait peu de choses sur les travaux en cours du nouveau Telltale, à part son redémarrage complet sur Le loup parmi nous Saison 2.

Si la série Batman de Telltale reçoit une troisième saison, il sera intéressant de voir où va l’histoire, en particulier en ce qui concerne John Doe / Joker. Le moyen le plus simple pour les nouveaux arrivants de vivre pleinement les deux premières saisons est L’édition Telltale Batman Shadows. Il a frappé Xbox One fin 2019, puis est arrivé sur PSN plus tôt cette année. Cette édition spéciale de la série Telltale présente les deux saisons, ainsi qu’un mode Shadows qui donne au jeu un look inspiré du film noir. Les fans qui possèdent déjà au moins un épisode de la série peuvent acheter le mode Shadows séparément pour 4,99 $.

[Source: Telltale Games on Facebook via Emre Kaya on Twitter]