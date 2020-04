FCBD ne se produit-il pas? Ontario Comic Shop offre une «journée de la bande dessinée gratuite en ligne»

Crédit: Stadium Comics



Communiqué de presse

Nous savions que nos clients allaient manquer de participer à toute la beauté que le premier samedi de mai apporte à Stadium Comics – c’est généralement le plus grand jour de l’année pour nous – et quelque chose à laquelle nos clients en ligne ont toujours voulu participer. cette année est décevante.

Eh bien, il n’y a certainement pas de temps comme le présent. Nous allons faire de notre mieux pour offrir cette expérience EN DIRECT à nos clients lors de la journée de la bande dessinée gratuite en ligne, et cette fois, le monde entier est invité!

En streaming direct sur Facebook Live et YouTube le 2 mai de 10h à 18h, heure de l’Est, la journée gratuite de la bande dessinée en ligne fera de son mieux pour rendre votre auto-isolement un peu plus supportable!

Nous avons une tonne de contenu programmé: des questions-réponses sur les artistes dans notre allée virtuelle d’artistes (Quoi!), Des ventes à thème, des cadeaux et des bandes dessinées gratuites, prêts à vous être diffusés dans le confort de votre maison. Et nous avons jusqu’à présent de super invités:

Adam Gorham – Marvel, Valiant, IDW Artist

Dan Parent – Archie Comics, Die Kitty Die

Alex Milne – artiste Transformers

Marcus To – DC Comics. Marvel Comics

Lire la suite pour plus d’informations! Nous ajoutons à cette liste tous les jours, revenez pour plus de mises à jour!

== COMICS GRATUITS ==

Nous distribuons UN MILLE LIVRES DE BANDES LIBRES. Comment? Nous proposons des lots de bandes dessinées GRATUITES aux 300 premiers clients qui effectuent un achat sur notre site Web. Il y aura 100 lots de 5 livres, 150 lots de 3 livres et 50 lots de livres simples disponibles pour les clients à ajouter à leurs commandes absolument GRATUITEMENT sans frais de livraison supplémentaires.

Les bandes dessinées gratuites comprendront des couvertures de variantes exclusives de Stadium Comics, des bandes dessinées n ° 1 de Marvel & DC, des bandes dessinées en édition spéciale d’événements tels que Free Comic Book Day, Halloween Comicfest, Batman Day et PLUS!

== ARTIST ALLEY SPOTLIGHT / Q & A ==

Nous allons avoir un projecteur sur les couloirs d’artistes en direct où les clients peuvent parcourir et acheter des pages de bandes dessinées originales, des croquis, des commissions et des bandes dessinées signées de nos incroyables invités de diffusion en direct comme Dan Parent, Alex Milne, Adam Gorham, Marcus To et plus !

Êtes-vous un créateur qui souhaite participer à cet événement? Contactez-nous à info@stadiumcomics.com et nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous inclure ou présenter votre travail!

== VENTE ==

Nous mettons en place une vente en ligne impressionnante mettant en vedette tous les trucs géniaux que vous vous attendez à acheter de Stadium Comics. Ventes programmées en direct sur le thème de: Problèmes clés, couvertures de variantes, bandes dessinées notées et plus à ajouter tout au long de la journée. Nous révélerons les ventes pendant la diffusion en direct, et elles seront mises en ligne sur notre site Web http://www.stadiumcomics.com EN TEMPS RÉEL

== NOUVELLE COUVERTURE EXCLUSIVE VARIANT ==

Nous débuterons également et commencerons les précommandes sur notre prochaine couverture de variante exclusive de la boutique Stadium Comics! Nous annoncerons la couverture et le titre LIVE en temps réel, et commencerons à prendre des précommandes tout de suite sur stadiumcomics.com!

== CADEAUX ET PRIX ==

Restez à l’écoute pour plus de détails à ce sujet!

Le calendrier des événements de la journée est en préparation. Continuez à consulter notre page d’événements Facebook et StadiumComics.com pour plus de mises à jour!