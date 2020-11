‘Péril!’ Champions «  éviscérés  » par la mort d’Alex Trebek

La mort d’Alex Trebek dimanche a suscité un chagrin dans tout le pays, tout comme les trois plus grands gagnants de l’émission, Ken Jennings, James Holzhauer et Brad Rutter, qui se sont rendus sur Twitter pour partager leur chagrin d’amour.

Holzhauer, le joueur de sport professionnel qui est devenu le troisième concurrent le plus rémunérateur de l’émission avec 2 464 216 $ en 33 apparitions, a déclaré passer du temps avec Trebek, qu’il a qualifié d ‘«arbitre impartial de la vérité et des faits».

«Ce fut l’un des grands privilèges de ma vie de passer du temps avec cet homme courageux alors qu’il menait la bataille de sa vie. Vous ne serez jamais remplacé dans nos cœurs, Alex », a écrit Holzhauer. «Alex était bien plus qu’un hôte. Il était un arbitre impartial de la vérité et des faits dans un monde qui a exactement besoin de cela. C’était quelqu’un sur qui on pouvait compter pour vous divertir tous les jours de la semaine, même lorsque sa santé le permettait à peine. Et c’était un rappeur sous-estimé… C’était l’un des grands privilèges de ma vie de passer du temps avec cet homme courageux alors qu’il menait la bataille de sa vie. Tu ne seras jamais remplacé dans nos cœurs, Alex.

Jennings, le gagnant de 5 223 414 $ et détenteur du record de la plus longue séquence de victoires de l’émission avec 74 victoires, a parlé de la décence de Trebek. «Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme charmant et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui », a-t-il écrit. «Penser aujourd’hui à sa famille et à son péril! famille – qui, d’une certaine manière, comprenait des millions d’entre nous. «

Mais c’est le Rutter qui a résumé succinctement ce que tout le monde «Jeopardy!» fan se sent ce jour-là: «Juste vidé. Il n’y en aura jamais d’autre. RIP, Alex, et merci beaucoup pour tout. »

Trebek est décédé dimanche après avoir lutté contre un cancer du pancréas. Il avait 80 ans. Épisodes de «Jeopardy!» qu’il a hébergé sera diffusé jusqu’au 25 décembre 2020.

