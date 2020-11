Ses matériaux sombres: les spectres expliqués

Des voiles de transparence malveillante étant difficiles à rendre à l’écran, la série BBC / HBO a réinventé Spectres comme des masses écœurantes de vrilles qui se tortillent. On nous a montré l’un d’eux, menaçant derrière Will, qui est à l’aube de l’âge adulte et donc presque une proie, mais qui était encore enfant, était incapable de le voir.

Que veulent les spectres?

Attention: principaux spoilers de livres ci-dessous

Si vous avez lu les livres de Philip Pullman sur lesquels la série BBC / HBO est basée, vous saurez que Spectres se nourrit de Dust, la substance mystérieuse au cœur de cette histoire. Comme l’illustrent les expériences photographiques de Lord Asriel, Dust n’entoure que les adultes et non les enfants, expliquant le choix de la victime par les Spectres.

Le Magistère considère la poussière comme une preuve du péché originel (une tendance au mal partagée par tous les humains, héritée de la chute d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden) et veut l’éliminer pour maintenir les gens dans un état d’innocence et de pureté enfantine. C’était le but des expériences barbares de Mme Coulter pour séparer les enfants de leurs démons changeurs de forme avant qu’ils ne s’installent dans une forme unique et n’attirent la poussière.

Lyra, étant une sorte intelligente, a compris que si des méchants comme le Magistère pensent que la poussière est mauvaise, alors peut-être que c’est en fait bon. Elle n’a pas encore compris ce qu’est Dust mais, aidée cette saison par un universitaire d’Oxford, elle est en passe de le découvrir.