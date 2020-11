Discours d’Alexander Zverev Paris Masters au milieu de la défaite contre Daniil Medvedev, ex-petite amie des plaintes pour violence conjugale

Une fois que Daniil Medvedev a trouvé un moyen de contrer l’énorme service d’Alexander Zverev, son rythme de métronome s’est enclenché et il a contre-attaqué cliniquement pour remporter le Paris Masters pour la première fois.

La victoire 5-7, 6-4, 6-1 de Medvedev lui a valu son huitième titre en carrière et son troisième lors d’un Masters.

« J’ai réussi à rester très fort, à être là tout le temps », a déclaré le Russe, troisième tête de série, en acceptant son trophée.

« Je lui ai mis de la pression tout le temps, j’ai augmenté mon niveau pas à pas, et finalement il s’est cassé. »

Avant de quitter le tribunal, cependant, Zverev voulait faire un dernier commentaire quelque peu controversé au milieu des rapports explosifs de violence domestique la semaine dernière.

« Une dernière chose », a-t-il déclaré lors de la remise du trophée.

« Je sais qu’il y aura beaucoup de gens qui essaieront d’effacer un sourire sur mon visage, mais sous ce masque je souris brillamment. Je me sens incroyable sur le court et j’ai les gens que j’aime autour de moi. Je » Je vais probablement être père très bientôt, donc tout va bien dans ma vie.

« Ils continuent d’essayer, mais je souris toujours sous ce masque. »

Finaliste Alexander Zverev d’Allemagne lors de la cérémonie de remise des trophées (Getty)

Zverev n’a pas donné de détails lorsqu’on lui a demandé de préciser exactement ce qu’il voulait dire lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Je veux dire, juste beaucoup, » commença à dire Zverev, avant de tendre la main vers son téléphone qui sonne dans sa poche.

« Pour un athlète professionnel, il y aura toujours des gens qui essaieront d’effacer le sourire de votre visage. Pour qu’ils puissent continuer à essayer. Je souris toujours. »

Pendant le tournoi, Zverev a de nouveau nié les accusations de violence conjugale formulées par une ancienne petite amie Olga Sharypova, qui a déclaré que la joueuse de tennis allemande avait tenté de l’étouffer avec un oreiller avant l’US Open de l’année dernière.

Le style de jeu de Medvedev à Paris n’était pas spectaculaire – et pas « sauvage » comme Zverev l’a dit par la suite.

Mais ce qu’il a bien fait, c’était sans relâche de grignoter avec des coups plats et étrangement précis, ponctués par des accélérations soudaines de vitesse et des coups droits fouettés et pétillants qui semblent toujours atterrir juste dedans. Zverev, comme beaucoup d’autres avant lui, est rapidement devenu exaspéré et l’élan a rapidement changé. .

« J’essaie vraiment de rendre mon adversaire fou », a déclaré Medvedev avec un sourire ironique dans son entretien d’après-match.

Ce n’était que sa deuxième victoire contre Zverev, quatrième tête de série, en sept matches. Sa précédente victoire contre l’imposant Allemand était également en finale du Masters l’an dernier à Shanghai.

« Je pense que ce n’est pas facile pour les gars de jouer contre moi quand je joue comme ça », a déclaré Medvedev.

« Bien sûr, il est difficile de comparer avec la finale de Shanghai, où j’étais au-dessus de lui tout le match. Ici, c’était un match très serré où les deux pouvaient être les vainqueurs. »

C’était la première finale et le titre de l’année pour Medvedev, tandis que Zverev disputait sa troisième finale consécutive après avoir remporté des tournois consécutifs à Cologne, en Allemagne.

Le concours entre les finalistes pour la première fois ici et les deux derniers finalistes de l’US Open s’est déroulé avec service – et sans points de rupture – jusqu’à ce que Zverev brise Medvedev au 12e match pour remporter le premier set.

Lorsque Medvedev a frappé un coup droit long sur ce point, Zverev a laissé échapper un rugissement qui a percé le silence dans une Bercy Arena laissée vide par la pandémie de coronavirus.

« Après le premier set, je ne savais pas quoi faire, car je n’avais aucun break », a déclaré Medvedev. « Je ne me sentais pas bien en retournant son service. »

La précision de la machine de Medvedev depuis la ligne de fond a induit un tir lâche de Zverev dans le neuvième match du deuxième set quand il a frappé longtemps du fond du court. Le retour précis de Medvedev est parmi les meilleurs de l’ATP Tour et a affecté la confiance de Zverev car il n’a remporté que 57% des points au premier service, contre 75% pour Medvedev.

Medvedev a décroché le deuxième set avec son 13e as, puis a pris le contrôle lorsque Zverev a frappé un faible coup droit dans le filet et a été brisé pour aimer. Après que Zverev ait raté quatre occasions de break-point lors du match suivant, il a été puni lorsque Medvedev a pris une avance de 3-0.

« À la fin du deuxième set, j’étais fatigué. J’étais mort. Le troisième set allait toujours être très difficile pour moi », a déclaré Zverev. «Une fois que tu es un peu fatigué contre lui, il t’épuise. Il t’épuise encore plus. Il te fait courir, il te fait bouger.

Medvedev a remporté la victoire à sa deuxième balle de match lorsque Zverev a commis une double faute pour la troisième fois du match.

Ils pourraient se rencontrer à nouveau lors des finales ATP de fin de saison à Londres du 15 au 22 novembre.

« Je suis content de mon tennis », a déclaré Zverev. « J’ai juste besoin de peut-être récupérer un peu. »

L’année dernière à Londres, Medvedev a mené Rafael Nadal 5-1 dans le dernier set, le Russe ayant une balle de match. Mais un effondrement du troisième set s’est terminé par une défaite tourmentante qui lui a beaucoup appris.

« Je savais que je devais laisser ça derrière. Apprenez-en simplement et apprenez comment, si vous êtes en avance de 5-1 et que vous perdez même votre service sur 5-2, vous ne devriez pas devenir fou parce que vous êtes toujours debout », Medvedev, 24 ans, a déclaré.

« Je travaille sur ma force mentale depuis longtemps. »