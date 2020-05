Père de Rock ‘N’ Roll Little Richard – la légende meurt à 87 ans

– Publicité –



Le petit Richard, le chanteur légendaire et le père de Rock ‘N’ Roll qui était célèbre pour la chanson comme « Tutti Frutti » décède à l’âge de 87 ans confirmé par son fils sur la Rolling Stone.

Le petit Richard meurt, la cause de la mort mentionnée par son fils «Danny Jones Penniman» était le cancer, Richard avait joué la dernière fois en 2012 sur son piano et a dit »« Je suis désolé, je ne peux pas le faire comme il est censé être fait », au public.

Le jeune âge du petit Richard

The Legend Little Richard est né sous le nom de Richard Wayne Penniman à Macon, en Géorgie, et était l’un des enfants de 12 frères et sœurs comme mentionné dans RollingStone.

Issu de « Tutti Frutti » en 1956, il était imparable avec ses sorties telles que « Long Tall Sally », « Rip It Up », « Lucille », « Good Golly Miss Molly » et d’autres.

Ecoutez Little Richard Long Tall Sally – Tutti Frutii

Après 1958, il n’a jamais atteint le top 10 mais comme pour chaque artiste, son influence dans Rock N Roll était impressionnante et si massive que divers artistes, dont les Beatles, Paul McCartney, ont enregistré plusieurs de ses chansons comme « Long Tall Sally ».

Sa combinaison mortelle de jeu de piano hyperkinétique, de coiffure et d’une sensation invraisemblable – un homme gay et noir a fait de lui un artiste célèbre en Amérique.

Voici quelques mots des légendes pour la légende Little Richard du passé

«Petit Richard? C’est du rock’n’roll, « – Neil Young

«Prince est le petit Richard de sa génération», Richard en 1989

Ce sont ses mots quand il a été interrogé sur son invention de «Rock N Roll»

«Je sens vraiment du fond du cœur que je suis l’inventeur. S’il y avait quelqu’un d’autre, je ne savais pas [them], je ne les ai pas entendus, je ne les ai pas entendus. Pas même à ce jour. Je dis donc que je suis l’architecte. «

Au milieu de sa vie, il était aux prises avec son problème de cocaïne et avait presque abandonné sa carrière musicale à cause de cela et pendant plus d’une décennie, il a disparu de l’industrie musicale.

Il avait dit dans une interview « Si Dieu peut sauver un vieil homosexuel comme moi, il peut sauver n’importe qui. »

En 1986, Richard retourne au Rock and Roll Hall of Fame avec son morceau «Great Gosh A’Mighty».

Cela le fit de nouveau la vedette, et Richard était de retour dans sa divinité Rock ‘N’ Roll. Jusque-là, il était apparu dans quelques films et diverses émissions de télévision. En 2002, il a pris sa retraite en raison de ses problèmes de santé et en 2006, il est apparu dans une publicité de GEICO Insurance.

Ensuite, Richard avait subi une opération de la hanche en 2009, et il a choisi de vivre dans la région de Nashville à sa dernière fois.

