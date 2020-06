Paul Gallen claque Mark ‘Spud’ Carroll sur Bronson Xerri

L’ancien skipper des Sharks, Paul Gallen, a lancé un jet de flétrissement sur le grand ligue Mark ‘Spudd’ Carroll après que Carroll l’a accusé de soutenir Bronson Xerri.

Carroll a critiqué Gallen pour ses commentaires après le test positif de Bronson Xerri pour les substances interdites, disant que les grands Sharks ont défendu les actions de Xerri tout en faisant référence à Gallen et au scandale des suppléments des Sharks.

« Je ne peux pas croire que ce gamin ait fait ça et maintenant Gallen veut le soutenir et dire que ça allait », a-t-il déclaré à 2GB Drive.

«Tu fais des blagues? Mon pote, tu ne prends pas de drogue. Si tu veux prendre de la drogue, tu ne joues pas à notre jeu.

Paul Gallen n’a tiré aucun coup de poing en répondant aux commentaires de Mark Carroll (Getty)

« Gallen, il a été giflé au poignet pour ce qu’il a fait, il s’en est sorti, et ce gamin va devoir payer la pénalité. »

Cependant, Gallen s’est offusqué des commentaires de Carroll, l’accusant d’être à deux faces et de parler derrière son dos.

« Tout d’abord, » pour ce que j’ai fait « , nous savons tous que c’était un programme géré par un club où les joueurs étaient dupés et dopés », a-t-il déclaré à 2GB. Wide World of Sports Radio.

« J’étais l’un des 16 joueurs à avoir plaidé coupable et je parie que l’oie ne pourrait pas nommer deux ou trois autres joueurs.

Bronson Xerri fait actuellement face à une suspension provisoire en attendant son échantillon B de l’ASADA (AAP)

« J’adore le gros dur avec la grande gueule. J’étais avec Mark Carroll il y a probablement trois ou quatre mois, je déjeunais avec lui, il me serre la main, il est le meilleur de mes amis, beau comme une tarte et (ensuite) veut pour passer à la radio et dire des choses comme ça.

« Si vous n’aimez pas quelqu’un et que vous pensez que quelqu’un a fait la mauvaise chose, ne lui serrez pas la main et ne soyez pas gentil avec lui, soyez un homme à ce sujet et dites: ‘Mate, vous avez fait la mauvaise chose, je ne Je ne pense pas que c’est un lâche à deux faces.

« J’ai autant de gars qui parlent derrière moi de ce qui s’est passé à Cronulla et qui n’ont aucune idée de ce qui s’est réellement passé, mais quand je les vois, ils sont gentils avec moi. »

« Ensuite, ils veulent passer à la radio et se faire connaître, tout ce qu’il essaie de faire est de créer un titre et probablement de trouver un emploi parce qu’il est stupide. »