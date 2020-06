Où courir à Dubaï – les meilleures pistes de course de la plage de Jumeirah à la marina

L’étape la plus difficile est de quitter le canapé et de quitter la maison!

La course à pied est le moyen le plus simple de se mettre en forme et est incroyablement efficace pour vous rendre mentalement et physiquement en meilleure santé.

Si vous cherchez à améliorer votre condition physique, consultez ces sept itinéraires de course, applicables à toutes les capacités et distances de course.

Tous les emplacements suivants sont ouverts et gratuits:

PLAGE DE JUMEIRAH

L’un des endroits les plus pittoresques pour courir dans la ville et la beauté de celui-ci est que vous pouvez réellement suivre une piste de course à pied douce désignée avec des marques.

À partir de la plage d’Umm Suqeim (Sunset Beach) sous le regard de l’emblématique Burj Al Arab, le tronçon de 7 km vous emmène devant la plage de Kite et jusqu’à Jumeirah 1. Si vous vous retournez ensuite et revenez en arrière, vous vous réveillerez 14 km.

Il n’est jamais trop occupé et il est facile de s’arrêter pour boire un verre ou de s’étirer à mi-parcours. De plus, il a une ambiance vraiment amusante le week-end.

DUBAI WATER CANAL

L’un des plus récents itinéraires de course à pied lorsqu’il a été achevé à la fin de 2016, parcourez 6,4 km du front de mer et mélangez-le avec jusqu’à cinq ponts piétonniers.

Une vue imprenable sur les toits du centre-ville vous accompagnera et il est également facile de rejoindre les plages de Jumeirah via le pont Al Maktoum. Le meilleur accès au canal est depuis Business Bay et Al Habtoor City si vous venez de Sheikh Zayed Road.

PARC AL BARSHA POND

Une piste de course courte et acérée de 1,4 km qui entoure l’étang et est balisée tous les 100 m. Parfait pour le travail de vitesse ou l’entraînement par intervalles plutôt que sur le long terme. Plus occupé le soir avec beaucoup de gens qui s’entraînent.

PARC AL ITTIHAD

S’en tenir à la paume, la zone du parc à côté de la Golden Mile Galleria a une belle boucle de piste de 2,7 km entrecoupée de stations d’entraînement et est un bon moyen de faire transpirer le soir si vous manquez de temps.

DUBAI MARINA

La boucle de 9 km est peut-être le meilleur endroit pour courir à Dubaï (en particulier si vous vivez dans les tours peuplées du lac Jumeirah ou JBR) et offre des vues fantastiques à égaler.

La marina possède une surface complètement plate avec quelques courtes pentes (marches) lorsque vous traversez deux ponts sur le parcours complet, l’un d’eux étant proche du DoubleTree by Hilton Hotel Dubai, puis l’autre à côté de l’incontournable Cayan Tower.

Il y a également quatre autres ponts reliés à la marina, ce qui signifie qu’il est possible de parcourir de courtes distances ou des répétitions, ce qui donne la possibilité de régler votre volume.

Tôt le matin et pendant la journée, le lieu est à peu près vide mais est beaucoup plus occupé le soir avec des groupes de course se réunissant souvent au Dubai Marina Mall.

JLT PARK

Un endroit populaire pour une séance en plein air le soir, JLT a une piste de course bleu spongieux et des machines d’entraînement libres pour le haut du corps et le cœur. Le bol vert et les parcs attenants sont également bons pour un coup de pied autour ou quelques overs de cricket!

COLLINE VERTS / ÉMIRATS

Il s’agit d’une sorte de boucle de 10 km, commençant par les Verts et tournant jusqu’à ce que vous ayez terminé à Emirates Hill. Sur le parcours, vous emprunterez l’hippodrome de Jebel Ali et une partie de la rue First Al Khail (derrière JLT) sur le chemin de la première distance.

