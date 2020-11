Passer au niveau quatre «  requis pour permettre aux gens de profiter de Noël plus normal  »

Pour que les règles soient assouplies à Noël, Nicola Sturgeon a déclaré que le premier ministre a déclaré que la «prévalence obstinément élevée» de Covid à Glasgow et dans d’autres régions doit être déplacée près d’un tiers de la population écossaise dans le niveau le plus élevé de restrictions sur les coronavirus. Elle a déclaré que sept zones du conseil dans l’ouest de l’Écosse avec une population totale de plus de 1,7 million d’habitants seraient probablement placées au niveau quatre des restrictions de coronavirus sur Vendredi: Outre Glasgow, la liste comprend le Renfrewshire, l’East Renfrewshire, l’Est et l’Ouest du Dunbartonshire et le North and South Lanarkshire. En savoir plus Système à cinq niveaux en Écosse: explication des restrictions de verrouillage, des pubs et restaurants aux gymnases Une décision finale sera prise mardi et annoncée à Holyrood, mais Mme Sturgeon a décrit le cas d’un passage au niveau quatre dans ces domaines comme assez « clair Selon les règles actuelles, tous les magasins non essentiels du niveau quatre doivent fermer, seuls ceux qui vendent de la nourriture et d’autres articles nécessaires tels que les supermarchés et les pharmacies sont autorisés à continuer leurs activités. Tous les pubs, bars et restaurants doivent également fermer, mais les écoles et les crèches seront autorisées à rester ouvertes et un maximum de six personnes de deux ménages pourront encore se rencontrer à l’extérieur.Mme Sturgeon a également indiqué que l’interdiction actuelle des personnes voyageant en dehors de leur zone de compétence locale serait considérablement renforcée pour empêcher que les règles soient bafouées. Elle a suggéré que dans les zones de niveau quatre, cela pourrait être rendu illégal, alors que dans d’autres régions du pays, cela continuerait à être des directives officielles inapplicables. Sturgeon a déclaré que le fait de déplacer sept zones vers le niveau quatre des restrictions relatives aux coronavirus était assez « clair » (Photo: Getty) Le Premier ministre a déclaré que tout passage au niveau quatre était destiné à être pour une « courte période », permettant à chaque zone Elle a averti que si des mesures n’étaient pas prises pour réduire la prévalence du virus maintenant, il pourrait être impossible pour les ministres d’assouplir les règles sur les réunions de famille le mois prochain. Une prévalence obstinément élevée signifie que nous pourrions avoir moins de flexibilité pour offrir un assouplissement limité et prudent des restrictions pendant la période de Noël », a-t-elle ajouté. Elle a ajouté que tout assouplissement festif des règles devrait être« prudent »et« limité », soulignant des données du Canada qui suggéraient que Thanksgiving avait fait grimper le nombre de cas. «Nous devons être prudents à ce sujet – mais nous ne pouvons pas le faire du tout si nous avons une prévalence obstinément élevée, car alors tout pic à Noël ferait potentiellement pencher notre hôpital. s Interrogé sur un éventuel renforcement juridique d’une interdiction de voyager, le Premier ministre a déclaré que cela était envisagé «pour montrer très clairement aux gens à quel point il est important» d’obéir aux règles.