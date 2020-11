Keanu Reeves Cyberpunk 2077 Canon confirmé en plus de Johnny Silverhand

Keanu Reeves est déjà profondément ancré dans le Cyberpunk 2077 univers, grâce à son rôle de Johnny Silverhand. Cependant, l’acteur lui-même occupe également une place particulière dans le cœur des citoyens de Night City. Le vrai Keanu Reeves est canon en ce sens qu’il était un acteur dans l’univers, un acteur souvent confondu avec Johnny Silverhand en raison de leur ressemblance étrange.

Cette révélation a été révélée grâce à une nouvelle chanson du duo de rap Run The Jewels, «No Save Point». Dans la chanson, Killer Mike rappe les paroles suivantes dans son couplet: « C’est juste, hein? / Frappant la paume, tenant une pompe / Keanu Reeves, cyber bras sous ma manche. » Cyberpunk 2077 Le concepteur de quêtes principal, Patrick K. Mills, a précisé plus tard que la référence à Keanu Reeves de la chanson est en fait «amicale avec les traditions». Mills a développé plus en détail dans le post Twitter lié ci-dessous,

Les paroles de KR sont respectueuses des traditions. C’est une référence culturelle dans l’univers à KR, un acteur peu connu de l’époque de l’effondrement qui ressemblait étrangement à Johnny Silverhand, et dans les années qui ont suivi la disparition de Johnny, a souvent été confondu avec JS. https://t.co/AxpPvlww97 – Patrick K. Mills (@PKernaghan) 14 novembre 2020

Reste à savoir si Keanu Reeves recevra ou non une mention directe ou même apparaîtra dans le jeu comme lui-même. Nous devrions le savoir avec certitude dans les semaines à venir, cependant.

Cyberpunk 2077 le retard le plus récent a poussé le titre hors de sa date d’échéance prévue pour novembre. Ainsi, le dernier RPG de CD Projekt RED est désormais sur la bonne voie pour un lancement le 10 décembre. Bien qu’il s’agisse de PS4, Google Stadia, PC et Xbox One, la rétrocompatibilité permettra aux joueurs d’explorer également Night City sur PS5 et Xbox Series X | S.

[Source: Patrick K. Mills on Twitter via IGN]