Arsenal rater Dominik Szoboszlai pourrait aider les Spurs à débarquer Marcel Sabitzer – .

Arsenal et Tottenham Hotspur ont fait beaucoup d’activités estivales, mais ils sont déjà liés à d’autres ajouts en 2021.

Les deux clubs du nord de Londres tenteront de se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, ce qui pourrait conduire à des signatures passionnantes.

Curieusement, deux activités pourraient être liées à RB Leipzig et à ce qu’ils décident de faire sur le marché des transferts l’année prochaine.

La semaine dernière, Bild a rapporté que Leipzig devrait désormais signer le meneur de jeu du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai en 2021, en utilisant leurs liens avec leur club frère.

S’ils concluent un accord pour la star hongroise, Arsenal pourrait être vidé étant donné que Football.Londres prétend être intéressé par un accord.

Comme si cela ne suffisait pas, Szoboszlai à Leipzig pourrait simplement pousser Marcel Sabitzer un peu plus près de la porte de sortie – et peut-être plus près de Tottenham.

Sport Bild affirme que Tottenham est intéressé par la signature de Sabitzer en 2021, ajoutant une option de milieu de terrain polyvalente à l’équipe de Jose Mourinho.

Photo par Adam Pretty / Getty Images

L’Autrichien approche des 18 derniers mois de son contrat à Leipzig, donc son prix diminue, avec Szoboszlai comme un éventuel remplacement.

Sabiter peut opérer au centre ou à l’extérieur, tout comme Szoboszlai, et ce serait une décision très Leipzig de vendre Sabitzer à près de 27 ans pour le remplacer par une option plus jeune.

Ce serait une situation de rêve pour les Spurs; signer une cible de Mourinho tout en tuant peut-être les espoirs d’Arsenal de signer une perspective chaude à Szoboszlai dans ce qui pourrait être un cauchemar pour les Gunners.

Photo par Alexander Hassenstein / Getty Images

