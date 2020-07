– – – – – – Paper Mario est un jeu vidéo de rôle qui est célèbre parmi ses fans. Intelligent Systems est le développeur de ce jeu et Nintendo est l’éditeur. Le producteur du jeu est Shigeru Miyamoto, un célèbre concepteur de jeux japonais. C’est un mode solo du jeu, c’est vraiment un bon jeu à jouer. Chaque niveau a une tâche différente à accomplir et c’est l’ensemble du royaume des champignons. Paper Mario: Date de sortie avec les plates-formes Il est sorti pour la première fois au Japon en 2000, puis créé au niveau international en 2001. Paper Mario a été réédité sur la console virtuelle Wii de Nintendo en juillet 2007 et également sur la console virtuelle Wii U en 2015. Leurs plates-formes sont Nintendo 64 et iQue Player. Ce jeu a un style de personnage 2D à «PaRappa the Rapper». Le joueur de la plate-forme iQue a sorti ce jeu en 2004. Histoire et personnage Mario est le personnage principal et il essaie de récupérer les sept Star Spirits qui sont scellés en jouant par le navigateur et son assistant, Kammy Koopa. Le navigateur n’a pas pu gagner car leur puissance combinée est nécessaire pour vaincre l’effet de Star Road. Ce jeu vidéo est vraiment intéressant et a la tâche la plus difficile à accomplir. Goombario, un Goomba a la capacité de parler au joueur de n’importe quel personnage, Kooper a Koopa Troopa a la capacité de lancer ses obus autrement dans les objets inaccessibles, Bombette a Bob-omb a la capacité de faire sauter la partie faible des murs , Parakarry a Paratroopa avec la capacité d’aider Mario à sauter à travers les grandes lacunes Lady Bow a Boo qui a la capacité de rendre Mario invisible et transparent, Watt a Li’l Sparky qui a la capacité d’éclairer les pièces et de montrer les objets cachés, Sushie a Cheep-Cheep qui a la capacité de permettre à Mario de nager et Lakilester a Lakitu a la capacité de permettre à Mario de s’échapper d’endroits dangereux comme les pointes et la lave. Conclusion Là où ce jeu est aimé par les enfants et les jeunes, c’était le jeu le plus vendu au Japon la semaine de sa sortie. Cela s’était vendu à plus de 276 000 exemplaires et le jeu le plus vendu pendant deux semaines dans d’autres pays également. J’espère que les informations ci-dessus sur le Paper Mario satisfont les fans et restez à l’écoute pour plus de connaissances. – – –

