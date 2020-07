Tous les produits Pokémon TCG Champion’s Path et dates de sortie

Le nouveau Chemin du champion extension pour le JCC Pokémon a enfin obtenu une fenêtre de sortie pour de nombreux produits, y compris des éditions spéciales, des collections, etc.

Ce nouvel ensemble comprendra 11 cartes Pokémon V avec quatre nouvelles variantes artistiques complètes, trois Pokémon VMAX et une carte Supporter complète. Certains des nouveaux Pokémon V de cet ensemble incluent Venusaur, Lucario et Incineroar, tandis que Drednaw et Alcremie recevront des cartes VMAX.

La plupart des principaux Chemin du champion les produits seront lancés avec l’ensemble complet le 25 septembre.

Voici tous les différents produits que vous pourrez acheter auprès du Chemin du champion mis tout au long de l’année. Plus de détails sur la liste complète des cartes sont attendus prochainement.

Chemin du champion Expansion – 25 septembre

Ce nouvel ensemble comprendra plus de 70 cartes, dont 15 Pokémon V, trois Pokemon VMAX (Drednaw, Alcremie et Gardevoir) et 19 cartes Dresseur.

Chemin du champion Coffret Elite Trainer – 15 septembre

Image via Pokémon

Il s’agit d’une collection de produits sur le thème de la Chemin du champion set et Gigantimax Charizard. Cette Elite Trainer Box sera livrée avec une carte promotionnelle entièrement illustrée de Charizard V, 10 Chemin du champion des boosters et des accessoires tels que des pochettes de cartes, des dés et des compteurs.

Chemin du champion Collection (Dubwool V et Hatterene V) – 25 septembre

Ce sont des éditions spéciales de l’ensemble qui sont livrées avec une carte promo en aluminium et une carte surdimensionnée en aluminium de l’un des Dubwool V ou Hatterene V. Il comprendra également quatre Chemin du champion packs de rappel.

Chemin du champion Collection spéciale Marnie – 23 octobre

Image via Pokémon

Ceci est une autre édition spéciale pour l’ensemble sur le thème de Marnie, l’un des principaux rivaux de Épée Pokemon et Bouclier. Cela comprendra deux cartes promotionnelles Pokémon V (Morpeko V et Grimmsnarl V,) huit Chemin du champion boosters, deux épinglettes de collection et un tapis de jeu.

Chemin du champion Collection d’épinglettes – 25 septembre au 13 novembre

Il y aura six boîtes de collection d’épinglettes différentes, chacune ayant pour thème l’un des six animateurs de gymnastique de la région de Galar. Chacune des boîtes aura une épinglette unique basée sur l’insigne de gym de ce chef et une carte en aluminium de leur as Pokémon.

Le Turffield Gym de Milo, le Hulbury Gym de Nessa et le Motostoke Gym de Kabu sortiront au lancement le 25 septembre. Les trois autres, Opal’s Ballonlea Gym, Piers ‘Spikemuth Gym et Raihan’s Hammerlocke Gym, sortiront le 13 novembre.

Chemin du champion Collections spéciales de broches

Les deux autres leaders du gymnase sont les exclusifs de la version qui changent selon que vous jouez. Épée ou Bouclier.

Bea et Allister du Stow-on-Side Gym et Gordie et Melony du Circhester Gym composent les deux versions différentes. Ceux-ci viendront avec Chemin du champion des boosters et des épinglettes et des cartes en aluminium pour chacun des animateurs du gymnase.

Les collections spéciales d’épinglettes seront disponibles le 2 octobre.

