Orson Welles, le pionnier des fake news

Considéré comme l’un des artistes les plus polyvalents dans les domaines du théâtre, de la radio et du cinéma, Orson Welles a accédé à la célébrité à l’âge de 23 ans avec une production radiophonique de La guerre des mondes 1898 de H.G. Wells de 1898, qui a fait grand bruit aux États-Unis : un épisode insolite qui a fêté son 83e anniversaire le 30 octobre dernier.

Ce début extraordinaire, qui a provoqué une panique collective, des migrations compulsives et des embouteillages sur les routes et les avenues autour de New York, pourrait être considéré comme un antécédent des fake news, dans la mesure où le célèbre réalisateur a utilisé toutes les ressources utilisées par le journalisme pour présenter une fausse nouvelle : celle d’une supposée invasion martienne, utilisant même les témoignages de supposés scientifiques et de mobiles, diffusant depuis ” la scène des événements “.

Orson Welles et l’équipe d’acteurs du Mercury Theatre (qui a déplacé l’action de l’Angleterre au New Jersey) devaient reconstituer la fiction comme si elle se produisait et était hautement digne d’intérêt. Ils ont expliqué qu’il s’agissait d’une fiction, mais la panique s’est répandue et, à la fin de la projection, elle était irrépressible.

Un journal de l’époque rapporte : “Les gens ont fui, terrorisés, et le désordre était apocalyptique. Les appels téléphoniques, les accidents, les naissances prématurées, les violences et les confessions de pécheurs repentis se sont multipliés”. Le New York Times a rapporté : “Les auditeurs de radio ont été pris de panique : beaucoup ont fui leur maison pour échapper à l’invasion de Mars”.

Orson Welles a dû faire des excuses publiques alors que, dans le même temps, les portes d’Hollywood s’ouvraient généreusement à lui : le scandale lui a valu un contrat pour tourner trois films avec le studio RKO, dont Citizen Kane (1941), son film le plus réussi et un jalon dans l’histoire du cinéma.

Aujourd’hui, à l’heure des fake news et de la propagation de fausses nouvelles par les réseaux sociaux, il est bon de rappeler l’impérieuse nécessité de toujours opposer une lecture critique.