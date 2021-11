Des ustensiles de cuisine Harry Potter arrivent juste à temps pour Noël, et c’est made in France !

Une collection d’ustensiles de cuisine inspirée d’Harry Potter vient d’arriver, à point nommé pour les fêtes de fin d’année. Les livres et la série de films Harry Potter étant l’une des franchises les plus populaires au monde, les fans ne sont pas étrangers à la grande variété de produits dérivés disponibles. Qu’il s’agisse de répliques de baguettes, de bijoux, de vêtements et j’en passe, la marque Harry Potter est présente sur presque tous les marchés. Aujourd’hui, il semble qu’Harry Potter fasse son entrée dans nos cuisines. Moldus et sorciers, préparez-vous à mettre les petits plats dans les grands et préparer un repas digne de Poudlard pour Noël avec Le Creuset et Harry Potter.

La société française Le Creuset a lancé une toute nouvelle collection d’ustensiles de cuisine Harry Potter

L’ensemble se compose de 9 pièces, dont une cocotte Quidditch, une cheminée à tourte à l’effigie d’Hedwige, la chouette d’Harry Potter ou encore une bouilloire Poudlard. Les fans peuvent également s’offrir un set de 4 assiettes portant les symboles des quatre maisons de Poudlard. Le président de Le Creuset, Paul van Zuydam, a déclaré que ce set était destiné à donner aux chefs et aux fans de Harry Potter la possibilité d’exprimer leur créativité intérieure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Creuset France (@lecreusetfrance)

Sur leur site, Le Creuset annonce :

Découvrez des aventures culinaires envoûtantes et vivez la magie de la cuisine avec Le Creuset et Harry Potter.

Édition limitée Le Creuset x Harry Potter™

Lire cette vidéo sur YouTube

Pour le moment, nous ne savons pas quand nous pourrons acheter les ustensiles Harry Potter de Le Creuset mais il est certain que cette collection arrivera bien sûr juste à temps pour le début des fêtes de fin d’année. C’est donc le cadeau idéal pour tout fan d’Harry Potter qui prévoit un festin dans le style de Poudlard pour Noël. Avec cet ensemble, il est probable que de nombreuses personnes apprendront à cuisiner aussi bien que la légendaire Molly Weasley, ce qui rendra à coup sûr les fêtes de fin d’année magiques !