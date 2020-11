Orphan Prequel ramènera Isabelle Fuhrman – / Film

Plus tôt dans l’année – à l’époque où nous étions tous si naïfs et innocents – le mot a éclaté qu’une préquelle du thriller d’horreur de Jaume Collet-Serra Orphelin appelé Esther était en préparation. C’était une nouvelle assez étrange en soi, mais maintenant, c’est devenu un peu plus étrange. Car Isabelle Fuhrman, qui a joué Esther dans le premier film, revient. Pourquoi est-ce bizarre? Eh bien, encore une fois: c’est une préquelle, et Esther a été décrite comme une petite fille dans ce film, tandis que Fuhrman est maintenant beaucoup plus âgé. Comme je l’ai dit: bizarre. En plus de cela, le film s’appelle maintenant Orphelin: premier meurtre, et Julia Styles fait également partie du casting.

Variety a le scoop sur le retour d’Isabelle Fuhrman pour le Orphelin prequel, révélant qu’Isabelle Fuhrman sera de retour en tant que méchante Esther. Dans le film original, Esther était une enfant d’Europe de l’Est adoptée par un couple joué par Peter Sarsgaard et Vera Farmiga. Et alors que tout le monde était plutôt épris d’Esther au début, le personnage de Farmiga a commencé à se méfier du comportement d’Esther. Et elle avait raison de se méfier, parce que – dans la rumeur du film – il s’avère qu’Esther n’est pas du tout une petite fille. Au lieu de cela, c’est une femme dans la trentaine atteinte d’hypopituitarisme, un trouble hormonal rare qui a retardé sa croissance physique. Le MO d’Esther est de se faire adopter et de séduire le père de famille – tout en tuant tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.

C’est un film très idiot, mais c’est aussi extrêmement divertissant et – comme la plupart des films Collet-Serra – élégant comme l’enfer. Ce qui nous amène à la préquelle, maintenant appelée Orphelin: premier meurtre. Esther est décédée à la fin de Orphelin, mais les préquelles sont un bon moyen de contourner la mort de personnages. Cependant, encore une fois – Esther regardé comme un enfant. Alors comment diable vont-ils faire un film préquelle où elle est probablement encore plus jeune, mais jouée par une actrice maintenant plus âgée?

Deadline a une réponse: «Afin d’aider Fuhrman à redonner vie à son personnage, les cinéastes utilisent une combinaison de prises de vue en perspective forcée et d’une équipe de maquillage de classe mondiale.» Deadline ajoute également que Julia Styles fait partie du casting. Ils ont également un synopsis:

Dans Orphelin: premier meurtre, écrit par David Coggeshall, Leena Klammer orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien et se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Leena en tant qu’Esther s’accompagne d’une ride inattendue et la confronte à une mère qui protégera sa famille à tout prix.

J’ai adoré l’original Orphelin, des défauts et tout, et je ne suis pas contre un prequel. Cependant, j’aurais aimé que Collet-Serra revienne pour donner au film son style caractéristique. Au lieu, William Brent Bell, Directeur de Le garçon, est aux commandes.

