Eve quitte «The Talk» pour se rapprocher de son mari.

L’animatrice de télévision est apparue dans l’émission via un lien vidéo depuis le Royaume-Uni ces derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle a décidé de partir pour passer plus de temps avec Maximillion Cooper.

Elle a déclaré: « Nous sommes sur un autre verrouillage à partir de jeudi et c’est une autre raison pour laquelle, évidemment, rester à la maison a été une telle bénédiction parce que mon mari et moi avons appris à nous connaître d’une manière différente, d’une belle manière. Donc, je veux être plus proche de lui, je veux me concentrer sur l’agrandissement de notre famille, être avec ma famille et yah. »

Et Eve admet que c’était « l’une des décisions les plus difficiles au monde » de quitter la série.

Elle a ajouté: « Cela a été une année folle, évidemment, pour nous tous. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu rester ici à Londres et faire le spectacle, mais je ne peux pas voir pour moi, l’avenir prévisible de voyageant pour le moment et ont décidé qu’à la fin du mois de décembre, ce serait probablement ma dernière fois, dans l’émission, à ce titre, en tant qu’animateur … C’est l’une des décisions les plus difficiles au monde, car J’aurais aimé détester l’un d’entre vous, mais je ne le fais pas. J’aurais aimé détester quelqu’un sur le plateau. Cela rendrait tellement plus facile de blâmer cela parce que j’ai vécu la plus belle expérience. »

Pendant ce temps, Eve a précédemment avoué que sa meilleure amie était son mari.

Elle a dit: « Mon mari Maxillion [is my best friend]. Nous nous obtenons. J’entendais les gens dire ça et vomir un peu. Mais je ne veux pas passer plus de temps avec quelqu’un d’autre qu’avec lui. «

