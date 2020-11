Ratchet & Clank: Rift Apart reste une exclusivité PS5

Insomniac Games a une fois de plus clairement indiqué qu’il était Ratchet & Clank: Rift Apart ne donnera que sur la PlayStation 5.

Auparavant, certains titres étaient annoncés comme cross-gen, ce qui soulevait des inquiétudes quant à savoir si le potentiel du nouveau matériel pouvait être utilisé ou si la compatibilité cross-gen serait freinée. C’est avec Ratchet & Clank: Rift Apart pas donné. Il en va de même pour ça, au fait Remake de Demon’s Souls, au sujet de laquelle il y a eu des déclarations contradictoires. Ce titre ne peut être apprécié que sur PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart est en cours depuis un certain temps et permet aux joueurs d’explorer des mondes exotiques et de visiter des endroits où ils ne sont jamais allés auparavant. Cela n’est possible que grâce à la puissance de la PS5 – le nombre d’objets dans le monde et les choses à explorer, les ennemis dans la zone, les effets, etc., comme on l’appelait auparavant.

Un voyage transparent à travers les dimensions n’est possible qu’avec le nouveau SSD, qui permet de créer des mondes et de projeter les joueurs d’un endroit à un autre à une vitesse presque instantanée. C’est un changement incroyable de jeu en termes de ce qui est maintenant possible du point de vue du gameplay. Les niveaux se chargent si rapidement que voyager est absolument naturel.

Ratchet & Clank: Rift Apart sortira en 2021.