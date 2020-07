Oppo dévoile 125W Flash Charge et une nouvelle gamme de chargeurs

Crédit: David Imel / Autorité Android

Nous savions tous que cela allait arriver. Aujourd’hui, Oppo a levé le couvercle sur sa technologie de charge flash 125W. S’appuyant sur six années d’expérience de charge VOOC, l’option 125W d’Oppo promet de faire passer votre smartphone de 4000 mAh du vide au plein en seulement 20 minutes. Oppo possède déjà la technologie de charge la plus rapide du secteur, mais la société souhaite pousser les limites encore plus loin.

En outre, Oppo a dévoilé une station d’accueil AirVOOC de chargement sans fil rapide de 65 W, une mise à niveau notable de l’option 40 W déjà rapide de la société. De nouveaux chargeurs GaN compacts de 110 W et 50 W sont en route si vous recherchez une prise haute puissance avec un peu moins de volume.

Zoom sur la charge du flash 125 W

Commençons par le très gros problème ici: la charge filaire 125W. C’est extrêmement rapide, doublant pratiquement la norme SuperVOOC 65 W déjà incroyablement rapide d’Oppo. La norme 125W d’Oppo prétend se recharger à une batterie de 4000 mAh en 20 minutes et atteindra une capacité de 41% en seulement cinq minutes. Tout cela est réalisé tout en gardant la batterie du téléphone sous 40 ° C, ce qui aidera à compenser une certaine dégradation de la batterie.

Une charge de puissance plus élevée met beaucoup de pression sur la batterie, ce qui conduit Oppo à apporter des modifications clés aux batteries de son smartphone. La structure à deux cellules reste, mais la cote C de la batterie a doublé, passant de 3C à 6C. L’indice C est essentiellement la quantité de courant continu qu’une batterie peut supporter et un indicateur général de la qualité et de la résistance à la surchauffe à des taux de charge élevés. La solution de 125 W d’Oppo pousse un énorme 12,5 A de courant dans ces batteries à son apogée, nécessitant des batteries de meilleure qualité. Une charge plus rapide est également fournie par trois pompes de charge, offrant jusqu’à 98% d’efficacité, et une configuration de batterie à plusieurs onglets à six voies.

Le chargeur 125W d’Oppo prend également en charge la fourniture d’alimentation USB.

Si comme moi, vous n’êtes pas fan des normes de charge propriétaires. Oppo semble nous avoir entendus. Le chargeur 125W est compatible avec USB Power Delivery (PD) à 65W et USB Power Delivery Programmable Power Supply (PPS) à 125W. Le nouveau chargeur Oppo est donc une solution universelle pour pratiquement tous vos gadgets. Plutot cool.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est comment la charge colossale de 125 W affecte la capacité et la durée de vie de la batterie à long terme. Oppo s’efforce de maintenir des températures raisonnables, mais en fonctionnant avec un indice C aussi élevé, les batteries se dégraderont plus rapidement que les méthodes de charge plus lentes. Nous avons contacté Oppo pour obtenir certains numéros de cycle de charge.

AirVOOC 65 W pour une alimentation sans fil

L’alimentation sans fil est notoirement lente par rapport à la charge filaire, mais cela change progressivement. Cette année, nous avons vu une charge sans fil de 30 W avec OnePlus, mais le AirVOOC 65 W d’Oppo est plus rapide que pratiquement toutes les solutions de smartphone filaire sur le marché actuellement. Pour une batterie de 4000 mAh, Oppo promet seulement 30 minutes au maximum, contre 56 minutes avec sa précédente technologie de 40 W.

Pour mettre cet exploit sur le marché, le chargeur AirVOOC de 65 W repose sur des bobines de charge double avec une efficacité impressionnante de 88%. Vous aurez donc besoin d’un appareil avec la même disposition à l’intérieur pour réellement utiliser ces vitesses. Oppo travaille également sur une méthode pour fournir 65 W sur une seule bobine de charge.

Le support de charge sans fil maintient votre appareil à moins de 40 ° C grâce à un ventilateur monté en bas qui souffle de l’air sur votre combiné. Le quai et les bobines sont conservés au frais grâce à l’ajout de matériaux de refroidissement à semi-conducteurs qui sont apparemment populaires dans l’industrie des sports électroniques. Si tout cela ne suffisait pas, le stand Oppo fonctionne également avec des appareils arborant la norme Qi, bien qu’à des vitesses beaucoup plus lentes. Nous attendons des nouvelles d’Oppo sur la vitesse à laquelle les appareils tiers se chargent avec cette station d’accueil.

Deux mini chargeurs GaN également

Le nitrure de gallium (GaN) alimente des chargeurs haute puissance plus petits et plus portables et Oppo a utilisé le matériau pour son alimentation à découpage haute fréquence à l’intérieur de ses mini-chargeurs 50W et 110W. Le modèle 50W ne fait que 10,5 mm d’épaisseur et pèse 60 grammes. Oppo dit que le modèle 100W est de taille comparable à un chargeur 18W typique. Deux bonnes options pour les voyageurs qui cherchent à abandonner les prises murales encombrantes.

Les mini-chargeurs de 50 W et 110 W prennent également en charge les normes USB PD et USB PPS, les anciennes maximisant à 27 W PD et 50 W PPS. Ils devraient pouvoir être le seul chargeur dont vous aurez besoin pour la majorité de vos gadgets, y compris les ordinateurs portables plus puissants.

Aussi impressionnant que la dernière gamme de charge d’Oppo apparaisse, il nous manque encore quelques pièces du puzzle: le prix et la disponibilité pour un, et combien de temps nous devrons attendre avant de voir notre premier smartphone qui se charge à 125 W. Nous garderons l’œil ouvert lorsque la technologie de charge ultra-rapide d’Oppo arrivera sur le marché, probablement plus tard dans l’année.

