Le contrôleur DualSense aperçu pour la première fois dans la nature

Alors qu’il n’y avait auparavant que des images de rendu du contrôleur DualSense pour la PS5, il a maintenant été repéré pour la première fois dans la nature.

Une image circule actuellement sur Twitter qui peut être considérée comme authentique. La taille, la forme et les couleurs s’emboîtent ici. Vous obtenez également une bonne impression du rapport de taille du contrôleur dans votre main, qui, comme prévu, correspond à celui de l’actuel DualShock 4. Le fait que le contrôleur semble un peu plus grand est probablement dû à la forme incurvée.

Le contrôleur DualSense est une véritable innovation dans le jeu depuis longtemps et est équipé de fonctionnalités telles que des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique. Sony a dit un jour que le contrôleur représente un changement radical par rapport aux contrôleurs précédents et montre à quel point vous vous sentez fort pour faire sauter la génération avec la PS5.