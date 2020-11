OnePlus Nord N10 et N100 recevront Android 11… et puis c’est tout.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

OnePlus a confirmé que les OnePlus Nord N10 et Nord N100 ne recevront qu’une seule mise à niveau Android.

Étant donné que les appareils sont livrés avec Android 10, cela signifie qu’ils obtiendront éventuellement Android 11, puis plus de mises à niveau par la suite.

La société a également confirmé que les deux téléphones bénéficieront de deux ans de mises à jour de sécurité.

La série OnePlus Nord est toute nouvelle en 2020. En tant que tel, nous n’avons pas des années et des années d’histoire à regarder en ce qui concerne les mises à niveau logicielles, le support de sécurité, etc. Jusqu’à présent, toutes ces informations étaient en suspens.

Cependant, OnePlus a récemment confirmé à Android Central que les deux téléphones Nord les plus récents – le Nord N10 et le Nord N100 – ne recevront qu’une seule mise à jour logicielle. Les deux appareils sont livrés avec Android 10, ce qui signifie logiquement qu’ils obtiendront finalement Android 11, puis plus de mises à niveau par la suite.

OnePlus Nord N10 et N100: pas une priorité, apparemment

Cette nouvelle politique de mise à niveau contraste fortement avec les politiques précédentes et actuelles de OnePlus pour ses téléphones numérotés phares. Le OnePlus 3 et le OnePlus 3T, par exemple, ont tous deux reçu quatre versions d’Android au cours de leur vie (Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo et Android 9 Pie). Le OnePlus 6 a déjà reçu trois versions (Android 8 Oreo, Android 9 Pie et Android 10) et devrait recevoir Android 11 l’année prochaine.

Certes, ce sont tous des téléphones phares, et la série Nord ne fait pas partie de la liste phare. Le premier OnePlus Nord, cependant, verra probablement un calendrier de mise à niveau plus étroitement aligné sur celui de la série phare. Cependant, OnePlus n’a encore fait aucune promesse liée à ce téléphone.

L’essentiel est que les OnePlus Nord N10 et Nord N100 ne sont pas de grandes priorités pour OnePlus. La société considère probablement ces téléphones comme des entrées bon marché dans l’écosystème OnePlus et ne méritent donc pas une attention particulière. C’est vraiment dommage, car le manque de mises à jour encourage les acheteurs à jeter leurs téléphones vieux d’un an, ce qui est problématique pour l’environnement (et le portefeuille de ce client).