Le prototype Starship SN8 de SpaceX déclenche ses moteurs pour la deuxième fois

Le dernier SpaceX Starship prototype vient de lancer ses moteurs pour la deuxième fois, ouvrant la voie à un vol d’essai de 15 kilomètres de haut dans un proche avenir.

Le véhicule SN8 (« Serial No. 8 ») a pris feu pendant quelques secondes mardi soir (10 novembre) lors d’un test « d’incendie statique » dans les installations de SpaceX au sud du Texas, près du village balnéaire de Boca Chica. La vidéo du test a été capturée par le site touristique de l’île de South Padre Spadre.com.

Les incendies statiques, dans lesquels les moteurs de fusée s’enflamment alors que le véhicule reste au sol, sont une vérification courante avant le lancement. SN8 avait déjà effectué un tel test aux petites heures du 20 octobre .

Le procès de mardi a été plus dramatique que le premier à bien des égards. Tout d’abord, SN8 ressemblait beaucoup plus à un vrai vaisseau spatial cette fois que le mois dernier, arborant un cône de nez que le personnel de SpaceX avait empilé au sommet de son corps auparavant nu le 22 octobre.

En outre, le feu statique de mardi a présenté quelques feux d’artifice mineurs; l’allumage du moteur a brièvement envoyé des étincelles ou des éclats enflammés de quelque chose, volant dans la nuit du Texas. Mais SN8 est apparemment apparu intact, donc si quelque chose d’anormal se produisait, cela ne semblait pas être grave.

Starship est le système de vol spatial de nouvelle génération de SpaceX, que la société développe pour aider à coloniser Mars, lancer des satellites en orbite et faire tout ce dont SpaceX a besoin. Le système se compose d’un vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) appelé Starship et d’une fusée géante connue sous le nom de Super Heavy, qui éloignera son véhicule partenaire de la Terre. (Starship sera assez puissant pour se lancer au large de la lune et de Mars, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a dit.)

Ces deux véhicules entièrement réutilisables seront propulsés par le nouveau moteur Raptor de SpaceX. Starship portera six Raptors et Super Heavy en aura environ 30.

SpaceX effectue une itération vers la conception finale du Starship via une série de prototypes de plus en plus ambitieux. Par exemple, SN8 dispose de trois Raptors, alors qu’aucun de ses prédécesseurs n’en avait plus d’un.

Ces trois moteurs porteront SN8 bien plus haut que tout autre prototype de Starship – environ 15 km de haut, a déclaré Musk. À ce jour, trois véhicules Starship ont décollé du sol, tous volant à une altitude maximale d’environ 150 mètres. Le stubby Starhopper l’a fait à l’été 2019, et SN5 et SN6 ont emboîté le pas en août et septembre de cette année, respectivement.

Le grand saut de SN8 pourrait être imminent maintenant. Dans un Tweet de septembre , Musk a déclaré que le plan de test pour SN8 impliquait « un feu statique, des contrôles, un feu statique, un vol à 60 000 pieds et retour. » (Il a par la suite modifié un peu la cible d’altitude vers le bas.)