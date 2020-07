OnePlus Nord est une concurrence féroce, le Galaxy Z Flip 5G est lancé, plus de nouvelles technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via le bulletin technique DGiT Daily, du mercredi 22 juillet.

1. Nord trop minable, mais le marché est sur le point de se réchauffer

Enfin, OnePlus Nord est tout ce que nous attendions des fuites et du long cycle de marketing légèrement frustrant de OnePlus. (Et ne parlons pas du lancement du téléphone AR, qui nécessitait une application dédiée qui n’arrêtait pas de planter. La présentation YouTube a fonctionné, mais sans les effets AR.)

Mais tout cela mis à part, la clé du OnePlus Nord est de savoir combien vous en avez pour le prix. Et le prix est plutôt bon:

En Europe, il commence à 399 € / 379 £, avec le modèle haut de gamme à 499 € / 469 £. Comme il n’y a pas de version américaine, il n’y a pas de prix américain. L’élaboration est toujours délicate car les prix américains n’incluent pas les taxes à l’avance (et la taxe a temporairement diminué en Allemagne!) Contrairement à l’Europe. Tout cela considéré, donc le prix américain équivalent est d’environ 370 $ et ~ 470 $. Dans cette gamme, pas trop Nord ou Sud, en tout cas.

Et pour cela, le OnePlus Nord propose un tas de fonctionnalités de smartphone haut de gamme tout en ne réduisant que quelques domaines.

Voici un aperçu:

C’est un appareil à panneau AMOLED de 6,44 pouces, avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Ce panneau est également plat, sans les courbes que vous aimez ou détestez sur les goûts du OnePlus 8

Sous le capot, il y a le processeur Snapdragon 765G et le modem X52 fournissant des capacités 5G.

Le Sony IMX586 48MP alimente l’appareil photo principal, tout comme le OnePlus 8, plus un objectif ultra-large de 8MP, un appareil photo macro 2MP et un capteur de profondeur 5MP. À l’avant, il dispose de deux caméras pour plus d’options de selfie.

Il arbore une batterie de 4 115 mAh et une charge rapide de 30 W Warp Charge.

Il existe deux configurations de RAM et de stockage pour le Nord (à deux niveaux de prix). 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Idéalement, j’opterais pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais je comprends que moins d’options ici peuvent réduire la confusion et les coûts de production.

Pas de prise casque, pas d’adaptateur dans la boîte.

La ligne du bas: le Nord possède de nombreuses fonctionnalités que les téléphones phares ont vantés: affichage de haute qualité, à taux de rafraîchissement plus élevé, appareil photo de qualité, 5G, batterie décente au moins en termes de chiffres sur la boîte et charge rapide.

Alors, qu’est-ce qui manque?

Il y a un compromis sur le processeur et la disponibilité est limitée en dehors de l’Europe et de l’Inde.

Sur le plan interne, au lieu du Snapdragon 865 phare du OnePlus 8, le Nord a le Snapdragon 765G moins puissant à bord.

Bien que cela reste un SoC décent avec des signes précoces que les performances n’ont pas du tout souffert, c’est un pas en arrière par rapport au dernier et au meilleur.

Il correspond également à des concurrents tels que le LG Velvet 6,8 pouces (599 $), le TCL 10 5G 6,53 pouces (399 €), et comme nous nous attendons à ce que le Google Pixel 4a 5G en ait également.

Et, comme mentionné, il ne sera pas largement disponible: il y a pas de disponibilité en Amérique du Nord.

en Amérique du Nord. OnePlus avait réussi à bien rivaliser aux États-Unis, mais passer à côté de marchés plus larges en Asie, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique, etc., pour un téléphone de milieu de gamme, suggère de parier de couverture sur la vente ou non.

Dans un prétendant à Weirdness mercredi, le OnePlus n’est pas prévu pour une sortie en Amérique du Nord. Mais certaines personnes l’obtiendront? OnePlus déclare: « Cinquante utilisateurs nord-américains auront la chance de faire l’expérience du OnePlus Nord grâce à un programme bêta limité. »

Qu’est-ce qui manque aux États-Unis? Le Nord n’a pas de bandes B14, 30, 29, 48 (pour AT&T) ou B25, 71 pour T-Mobile, ce qui signifie une réception beaucoup plus limitée, et laisse de côté 4 × 4 MIMO qui diminue la vitesse sans fil et la force du signal , utile pour la 4G aux États-Unis.

Du côté positif, cependant, en Inde, le OnePlus Nord a des prix très agressifs, près de 15 à 20% moins chers que les prix équivalents en Europe.

Les critiques du Nord sont les suivantes: nous n’avons vu que quelques articles et vidéos initiaux avec le Nord, donc des critiques détaillées complètes qui peuvent analyser la durée de vie de la batterie, les performances et s’il y a des ralentissements notables, la qualité d’affichage dans toutes les conditions d’éclairage, l’expérience du logiciel et bien sûr , la qualité et la polyvalence de l’appareil photo viennent ensuite. J’ai hâte de les voir.

Les OnePlus Buds aussi:

Il y a aussi les débuts de OnePlus Buds, le TWS assez bon marché de OnePlus, qui est inhabituellement plus verrouillé sur ses propres téléphones que sur des concurrents extérieurs à Apple: seuls les smartphones OnePlus peuvent transférer les mises à jour du micrologiciel vers les écouteurs.

Ceux-ci sont plus largement disponibles et ont un aspect de copie d’AirPods blanc classique et un bleu plus funky.

Ma collègue Lily Katz jette un coup d’œil aux OnePlus Buds dans un examen détaillé et, bien que le prix de 79 $ / 89 € attire l’attention, il existe de meilleures alternatives avec les limites que OnePlus a étrangement fixées ici. Ceux-ci n’obtiennent que 6,6 / 10, mais si vous possédez déjà un téléphone OnePlus, ce sera un peu plus attrayant

Problèmes de mise à niveau:

Un ami traîne pour mettre à niveau son OnePlus 5T, et le nouveau Nord et les détails ultérieurs des critiques seront évidemment importants.

Mais il y a une multitude de téléphones qui sortiront même dans les prochaines semaines, des produits phares au milieu de gamme, de Samsung et de son prochain appareil pliable attendu, des nouveaux téléphones de jeu ROG et Lenovo, le Pixel 4a attendu, le plus probable livre pour livre, $ -pour- $ concurrent, le LG Velvet est moins cher que prévu, et il existe également des offres sur la gamme S20 et le Samsung A51 le moins cher. Et bien sûr, l’iPhone SE 2020.

C’est une période passionnante!

Plus d’informations sur le prix Nord et la date de sortie ici.

2. Samsung a tranquillement sorti le nouveau Galazy Z Flip 5G, avec un Snapdragon 865+ sous le capot, plus de couleurs et un peu plus cher pour le 5G: 1 450 $, contre 1 380 $. Toujours dans le monde de Samsung: l’énorme fuite du Galaxy Note 20 Ultra renverse des images glorieuses, des fonctionnalités phares (Autorité Android).

3. LG Velvet arrive aux États-Unis cette semaine avec un prix agressif: 599 $ (Autorité Android).

4. Gmail est sur le point de commencer à tester les logos de vérification pour les e-mails dans les semaines à venir (Engadget).

5. Le brevet Apple Glasses suggère que toute surface pourrait devenir une interface tactile virtuelle (MacRumeurs).

6. Voici une prédiction audacieuse: les iPhones recevront des téléobjectifs périscopes en 2022, déclare le gourou clé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple (Le bord).

7. TikTok news: les investisseurs de la société mère Bytedance envisagent de porter leur participation à la majorité pour affaiblir les arguments relatifs à la propriété chinoise (Le prochain Web). Il traite également les plaintes concernant les emplois: TikTok dit qu’il embauchera 10000 employés aux États-Unis dans les années à venir (Axios). Il a maintenant été banni des appareils fédéraux américains (Autorité Android).

8. Walmart fermera ses magasins le jour de Thanksgiving et mettra fin à la tradition du Black Friday (Interne du milieu des affaires)

9. Le San Diego Comic-Con devient virtuel aujourd’hui pour la première fois, 350 panneaux gratuits (CNET).

10. L’événement Xbox Summer Game Fest propose 70 démos de nouveaux jeux que vous pouvez essayer maintenant (Le bord).

11. Le dernier vol Qantas 747 a lieu aujourd’hui (Twitter). En s’envolant de Sydney vers le désert de Mojave, il a suivi un itinéraire qui a attiré un kangourou dans le ciel. Effectuez simplement un zoom arrière vers l’est de l’Australie pour le repérer, ou regarder ce gif (Flightradar24).

12. Toujours au revoir aux premiers géants, le premier mégaship de croisière de luxe, le Sovereign of the Seas, construit en 1988, est arrivé en Turquie où il sera mis au rebut. Les méga navires de croisière surclassent facilement ce géant maintenant, mais elle était la première! (maritime-executive.com).

13. «Quel objet qui change la vie pouvez-vous acheter pour moins de 100 $?» (R / askreddit). Ce message est ridiculement populaire en ce moment, avec plus de 40000 commentaires, il faudra donc du temps pour le peigner. Quelques-uns sont apparus que j’approuve chaleureusement: des veilleuses à détecteur de mouvement, un bon couteau de cuisine ou deux, un détecteur de monoxyde de carbone et une bonne pomme de douche. Attention, mes couteaux sont un peu émoussés pour le moment.

