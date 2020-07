David Schwimmer révèle son point de vue sur le débat «Amis» «Nous étions en pause»

David Schwimmer a révélé sa place dans le débat «Nous avions fait une pause» entre Friends ‘Ross et Rachel. La relation des personnages s’est terminée tout au long de la saison trois de la sitcom à succès après que Ross ait couché avec une autre fille, croyant que lui et Rachel s’étaient brièvement endommagés après une dispute houleuse. Ross a été accusé de malhonnêteté par Rachel, qui lui a ensuite demandé de prendre pleinement ses fonctions pour sa séparation. Défendant ses actions, Schwimmer a livré la ligne désormais emblématique «Nous avions fait une pause» sur de nombreux événements tout au long de la collection. La difficulté restant un débat torride entre les partisans de Mates depuis plus de 20 ans, Schwimmer a pesé avec son aborder la question. «Les personnes sont si passionnément divisées quant à savoir si elles ont ou non fait une pause», a-t-il déclaré à Jimmy Fallon, expliquant que les téléspectateurs lui criaient toujours la phrase à ce jour. Demandé sur quel aspect il est, Schwimmer a répondu: «Ouais, ce n’est même pas une question. Ils avaient fait une pause. Ailleurs dans le chat numérique, l’acteur a mentionné le prochain spécial de réunion des amis – qui a été retardé en raison de la catastrophe du coronavirus. «Ce n’est pas écrit. C’est principalement une interview extrêmement agréable, après quoi un autre choc », a déclaré Schwimmer. «On pense que cela se produira peut-être au cours du mois d’août, mais honnêtement, nous allons attendre et voir une ou deux semaines supplémentaires [and] décider que c’est suffisamment sûr à faire. Et sinon, nous attendrons que ce soit sécurisé. La réunion de HBO Max a été confirmée en février. Ce sera probablement la première fois que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer filmeront collectivement dans plus de 15 ans.

Nous étions 4 amis « Gagner sa vie dans le monde du silence n'empêche pas d'être une grande gueule de la plongée ». Avec son talent de conteur-né et sa verve toute marseillaise, le Têtard nous raconte une nouvelle tranche de vie, toute d'aventure et de risque assumé. Mais vivre

Panasonic tx-65gx800e - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Écrans Led et Oled Panasonic TX-65GX800E Technologie HDR de pointe et son exceptionnel - La technologie du panneau lumineux Bright Panel HDR révèle chaque détail de la résolution 4K. Les technologies Dolby Vision™ et HDR10+, offrent une palette de couleur étendue et assurent une reproduction scène par scène

Grohe UNIVERSAL NEW- Robinet universel sur colonnette (20202000) La douceur des lignes inclinées pour une hygiène optimaleLe robinet de lave-main Universal s'avère très pratique à tous points de vue, il a été conçu notamment pour les petits espaces de la maison, comme les toilettes. Son design est volontairement sobre et lisse. Le corps incliné de ce robinet s'harmonise à