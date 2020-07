OnePlus Nord: chaud ou pas? (Sondage)

OnePlus est officiellement de retour dans le milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Disponible pour 379 £, le Nord n’est peut-être pas l’appareil très abordable que beaucoup d’entre nous espéraient, mais il offre un bel équilibre entre des fonctionnalités haut de gamme et un prix inférieur. Vous obtenez par exemple beaucoup de puissance et de RAM sous le capot, un affichage à taux de rafraîchissement élevé et quatre caméras arrière.

Ce prix plus bas vient avec ses compromis. Il n’y a pas de classification IP, les caméras sont en retrait par rapport au OnePlus 8 Pro et il n’y a pas de charge sans fil. Les fabricants suppriment généralement les appareils photo, la résistance à l’eau et les fonctionnalités de charge supplémentaires pour atteindre des prix inférieurs, ce n’est donc pas si surprenant. Mais est-ce que certains d’entre eux sont des dealbreakers?

Je veux connaître votre avis sur le OnePlus Nord. Je ne pose aucune question de disponibilité ici – à votre avis, le OnePlus Nord est-il chaud ou pas? Votez dans le sondage ci-dessous et exprimez-vous dans les commentaires avec des pensées supplémentaires.

