13 grands films à venir sur Netflix en août 2020

22 juillet 2020 Yakuza: Like A Dragon sera lancé sur PC et consoles en novembre. La série Yakuza reçoit des versions PC régulières via Steam depuis un certain temps, mais ces lancements ont été considérablement retardés par rapport à leurs homologues sur console. Il semble que cela change avec Yakuza: Like a Dragon, car Sega […] Plus

Partager : Tweet