La date de sortie du chapitre 1029 de One Piece sera le dimanche 17 octobre 2021. Le scan brut de One Piece sera publié environ 2-3 jours avant la sortie réelle et les spoilers du manga seront publiés vers mardi, mais il est préférable de le faire. attendre l’édition officielle.

One Piece chapitre 1029 : Où le lire ?

Nous recommandons à tous les fans de lire One Piece et d’autres séries de mangas sur les plateformes officielles car ils protègent leurs appareils et aident les créateurs. Le chapitre 1029 de One Piece peut être lu en ligne gratuitement et légalement à partir de sources telles que Shonen Jump, Viz Media et MangaPlus Platforms.

A lire dans le manga One Piece

Le manga One Piece a été créé par Eiichiro Oda. Il a été sérialisé dans le Weekly Shnen Jump de Shueisha depuis juillet 1997 et a été compilé en 98 volumes de réservoir. L’intrigue tourne autour des exploits de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps développe des pouvoirs de caoutchouc. L’équipage de pirates de Luffy, les “Pirates au chapeau de paille”, parcourt la “Ligne principale” à la recherche de One Piece et du titre de roi des pirates.

Récap

Monkey D. Luffy est le protagoniste de la série, un jeune homme qui part de la mer bleue orientale pour trouver le trésor du titre et se proclamer roi des pirates. Les pirates du chapeau de paille de Luffy se lancent dans un voyage dangereux pour trouver le One Piece et former leur propre équipage. Les Pirates du Chapeau de Paille se lancent dans une aventure collective pour trouver leur fortune. Ils achètent un navire et partent en mer pour combattre les pirates. Plus tard, au fur et à mesure que la série progresse, d’autres personnages rejoignent le voyage de Luffy. Les Pirates du Chapeau de Paille prennent le contrôle du Thousand Sunny lorsque le Vogue Merry n’est plus réparable. L’équipage de boucaniers navigue en haute mer à la recherche de trésors et d’aventures.