Barbares saison 2 : Les changements qu’apportera le deuxième volet du drame historique Netflix

Barbares, le drame historique qui raconte l’histoire de la bataille épique de la forêt de Teutoburg, revient sur Netflix avec sa deuxième saison. Alors que les nouveaux épisodes sont en production, le showrunner vient de publier une mise à jour.

Barbares est la série originale de Netflix qui a été créée sur la plateforme de streaming le 23 octobre 2020 avec un total de 6 épisodes fascinants, qui ont développé la rivalité entre les peuples barbares allemands et romains en 9 après JC. C.

La saison 2 de Barbares est actuellement en tournage

La série Netflix a montré comment les guerriers germaniques ont arrêté l’expansion du puissant empire romain sur leurs territoires, qui ont été soumis à la puissance militaire commandée par Varus.

Avec la stratégie militaire d’Arminius, un jeune Allemand formé dans les rangs de l’Empire romain, ils réussirent à chasser les troupes d’invasion de leurs terres avec l’aide de Thusnelda et Folkwin, amis d’enfance d’Aminius.

Barbares a été officiellement renouvelé par Netflix pour son deuxième opus il y a quelques semaines, alors que les nouveaux épisodes sont tournés en Pologne et à Cracovie. Son showrunner, Stefan Ruzowitzky, qui réalisera certains épisodes de la saison 2, a fait le point aux fans du drame historique sur certains changements de casting.

Jusqu’à présent, 5 acteurs ont été inclus dans le casting pour jouer de nouveaux rôles dans la saison 2 de Barbares.

Jusqu’à présent, on sait que Jeanne Goursaud, David Schutter et Laurence Rupp reprendront leurs rôles principaux de Thusnelda, Folkwin et Arminius. Maintenant, les changements qui ont été révélés selon le showrunner du drame, c’est que parmi les nouveaux ajouts au casting de la saison 2 de Barbarians figurent Daniel Donskoy, Katharina Heyer, Murathan Muslu, Cynthia Micas et Alessandro Fella.

Dans une récente interview, Ruzowitzky a parlé un peu de la deuxième saison de Barbares. Il a dit qu’il était très heureux de faire partie de la suite de la série qui est rapidement devenue un hit de Netflix après la première du premier opus. Voici ce que le showrunner a dit :

« Je suis très heureux de faire partie de la suite de cette grande série et j’ai hâte de coopérer avec toute l’équipe devant et derrière la caméra. Nous avons réussi à conquérir d’autres grands acteurs et actrices dont les personnages enrichissent encore la densité narrative des barbares ».